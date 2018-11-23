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В Одессе в одном из главных судов города произошло массовое побоище: задержано около 50 человек - кадры
Сегодня стало известно о том, что в Южной Пальмире произошло из рамок вон выходящее ЧП.
Сообщается, что во время проведения судебного заседания в Приморском районном суде города Одесса между группами людей, поддерживающих противоборствующие стороны участников судебного процесса, возникла неконтролируемая конфликтная ситуация, которая моментально переросла в побоище, уведомляет "Диалог.UA".
В пресс-службе полиции Одесской области заявили, что 49 человек были задержаны и доставлены Портофранковское отделение полиции Одессы для того, что сотрудники правоохранительных органов могли установить все обстоятельства данного инцидента, после этого действиям участников драки будет дана правовая квалификация.
Стоит отметить, что согласно информации от полиции Одесской области, анкетные данные всех дебоширов, доставленных в полицейский участок, установлены.
Благодаря этому удалось узнать, что большее количество из них являются жителями других регионов Украины. Ранее в городе Николаев на очередной сессии городского совета активисты устроили драку с депутатами.
Источник: www.dialog.ua
Теги: Донбасс, Одесса, полиция, драка
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- В Одессе в одном из главных судов города произошло массовое побоище: задержано около 50 человек - кадры 21:00
- Армия РФ получила сильный отпор от ВСУ – у боевиков тяжелые ранения 20:47
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