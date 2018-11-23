- "Будет силовое решение по Донбассу", - в России нервно ответили на переброску С-300 и РСЗО "Ураган" для ВСУ 14:15
- Украинцам признались, сколько Путин заплатил за Крым14:00
- Во власти антициклона: синоптик рассказала о погоде в ближайшие дни13:44
- Луганское обстреляли ракетами13:30
- В Украине врачей заставят скрывать диагнозы13:15
- Путин прилетел в Украину. Важная встреча в новом формате13:07
- Россия проиграла - Крым и Донбасс придется вернуть13:05
- В Мариуполе пьяная женщина замерзла под дверьми супермаркета12:44
- В Украине вырастут акцизы, налоги и рента12:32
- В Донецке "суд" распорядился казнить казаков "Войска Донского": подробности резонансного дела12:15
Во власти антициклона: синоптик рассказала о погоде в ближайшие дни
Сегодня на погодные условия в Украине будет влиять антициклон Constantin.
Столбики термометра в пятницу ночью 4-9° мороза, днем от 3° мороза до 2° тепла. Но уже в ближайшее воскресение ожидаются сильные снегопады, которые в южных и восточных областях будут чередоваться с дождями. Как передает replyua.net, об этом на своей странице в соцсети Facebook написала синоптик Наталья Диденко.
«23 ноября в Украине с дружественным визитом посетит антициклон Constantin. То есть, осадков не будет. Атмосферный фронт максимум, что может сделать - увеличить облачность. Однако серьезные осадки маловероятны. Температура воздуха прогнозируется невысокой», - отметила она.
Вместе с тем, в Гидрометцентре сообщили, что 23-24 ноября погода будет облачной с прояснениями, без осадков, а в воскресенье в западных, северных, местами центральных и Харьковской областях - мокрый снег и дождь. Аналогичная погода ожидается облачная погода с прояснениями, осадков не будет, лишь ночью на крайнем западе небольшой снег и дождь.
Теги: Донбасс, прогноз погоды
- "Будет силовое решение по Донбассу", - в России нервно ответили на переброску С-300 и РСЗО "Ураган" для ВСУ 14:15
- Луганское обстреляли ракетами13:30
- Россия проиграла - Крым и Донбасс придется вернуть13:05
- В Мариуполе пьяная женщина замерзла под дверьми супермаркета12:44
- В Донецке "суд" распорядился казнить казаков "Войска Донского": подробности резонансного дела12:15
- Поселок Золотое на Донбассе под обстрелом -Луганская ОГА12:00
- "Нет денег даже на еду - спасибо, Россия", - оккупанты разделались с крупнейшим заводом Донецка ЮМЗ 11:45
- Подразделения НВФ ударили из гранатометов и понесли потери10:02
- Батареи артиллерии, танки и БТР: армия РФ опасно стягивает мощное оружие к Горловке и Ясиноватой - Тымчук 09:51
- Боевики «ДНР» обвиняют в срыве «запуска» «Стирола» Великобританию09:14
- "Будет силовое решение по Донбассу", - в России нервно ответили на переброску С-300 и РСЗО "Ураган" для ВСУ 14:15
- Украинцам признались, сколько Путин заплатил за Крым14:00
- Во власти антициклона: синоптик рассказала о погоде в ближайшие дни13:44
- Луганское обстреляли ракетами13:30
- В Украине врачей заставят скрывать диагнозы13:15
- Путин прилетел в Украину. Важная встреча в новом формате13:07
- Россия проиграла - Крым и Донбасс придется вернуть13:05
- В Мариуполе пьяная женщина замерзла под дверьми супермаркета12:44
- В Украине вырастут акцизы, налоги и рента12:32
- В Донецке "суд" распорядился казнить казаков "Войска Донского": подробности резонансного дела12:15
- Идеальный мужчина для вашего знака зодиака10:04
- Осторожно! Эти овощи, разрушают зубную эмаль07:45
- Медики рассказали, можно ли пить кофе на голодный желудок07:10
- Лучшие детские сиропы от кашля: 8 рецептов20:28
- Овнов ждет успех, Раков - проверка на прочность: прогноз на 2019-й от Павла Глобы13:52
- "Проект тысячелетия" обречен на катастрофу: эксперт объяснил, почему Крымский мост ожидает безнадежное будущее13:15
- Донбасс погибает от «адской» воды12:53
- Три вопроса переселенцев к юристу: В «Донбасс SOS» рассказали о праве на бесплатное УЗИ, помощи на погребение и статусе при покупке жилья12:37
- 5 народных способов расправиться с герпесом за 1 сутки22:48
- Вот рейтинг любовниц по знаку Зодиака: от лучших к худшим22:23
- Стало известно, какой «оклад» получает из «бюджета республики» вдова Захарченко
- Как проверяют переселенцев: все типы проверок, к которым нужно быть готовым
- Оккупированный Донбасс без связи Vodafone: жители ОРДЛО сообщают тревожные новости
- Кто приехал в Донецк на «инаугурацию» Пушилина
- Подрыв 9 танков "ДНР" под Торезом: Стало известно, что именно произошло на полигоне. ВИДЕО
- «Супер-сигнал»! В Донецке возобновил работу Vodafone
- Боевики пошли на штурм ВСУ на Светлодарской дуге: россиян разгромили
- Опять без связи: Жители Донецка сообщили, где ловит Vodafone
- Что я пережил в СИЗО – волосы дыбом встанут: Предприниматель из Донецка рассказал, как у него «выбивали» деньги в «ДНР»
- Кремль скрывает позорную страницу жизни нового главаря "ДНР" Пушилина. ВИДЕО