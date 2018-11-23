Впереди комфортный сюрприз, - синоптики рассказали о погоде в выходные

23.11.2018 10:45

23 ноября, в пятницу, в Украине сохранится облачная погода, но существенных осадков в стране не ожидается. Как сообщает replyua.net со ссылкой на данные Гидрометцентра, в дневные часы синоптики прогнозируют от минус 1 до плюс 2 градусов.



Ночь будет довольно морозной, в большинстве регионов страны похолодает до 8 градусов со знаком минус, и лишь на Закарпатье в ночные часы будет около 0 градусов. 24 ноября, в субботу, температурных изменений в Украине не ожидается, но синоптики предупреждают о высокой вероятности осадков в виде мокрого снега и дождя в центральных, северных, восточных и южных областях.



В западных регионах ожидается солнечная погода. 25 ноября, в воскресенье, в Украину зайдёт тёплый воздух. В дневные часы синоптики прогнозируют около 3 градусов со знаком плюс. Самая тёплая погода в воскресенье ожидается в Закарпатье. Днём воздух будет нагреваться до рекордных 8 градусов тепла.