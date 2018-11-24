Синоптик рассказала, когда в Украину придет потепление

24.11.2018 16:41

В связи с влиянием мощного антициклона в ближайшее время в нашей стране сохранится морозная погода без осадков, а потеплеет только в конце недели. Как передает replyua.net, об этом в своем блоге для сайта Opinion написала известный украинский синоптик Наталья Диденко.

При этом она отметила, что осадки в виде мокрого снега ожидаются лишь на Прикарпатье и в Карпатах. В ближайшие несколько дней столбики термометра днем покажут немного выше ноля- +2 — +3 градуса, а ночью ожидаются морозы — от -4 до -10 градусов.

А вот потеплеет в Украине уже в воскресение, 25 ноября. В этот день в большей части областей Украины прогнозируется до +1…+5 градусов, а в южной части и вовсе до +5…+10 градусов. При этом повышение температуры будет происходить в сопровождении дождя и местами мокрого снега.