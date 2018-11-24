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Сколько у украинцев будет выходных на Рождество и Новый год
24.11.2018 11:40
В декабре-январе в Украине будет 11 официальных выходных.
Публикуем календарь с отмеченными на нем рабочими и праздничными днями.
Первые праздничные будни выпадут на понедельник и вторник - 24-25 декабря. В эти дни отмечают Рождество Христово по григорианскому и новоюлианскому календарю.
Также большинство украинцев в конце 2018 года будет отдыхать с 30 декабря, а в начале 2019 года будет отдыхать с 1 января, 7 и 8 января включительно.
Праздничные субботу и воскресенье, приходящихся на 5-6 января, переносятся на 2 и 3 мая.
Источник: apostrophe.ua.
Теги: Украина, Донбасс, Рождество, праздники, Новый год, выходные
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