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В Украине могут кардинально изменить стандарты фото на паспорт и отменить одну из основных норм

24.11.2018 10:59
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В Украине могут кардинально изменить стандарты фото на паспорт и отменить одну из основных норм

На сегодняшний день в Украине действуют единые для всех граждан правила фото для паспортов.

В частности, по установленному государственному стандарту фотографироваться на паспорт нужно без головных уборов, передает "Диалог.UA".

Данная норма вызывает различные споры среди представителей религиозных течений и конфессий, проживающих на территории украинского государства. На координационном совещании состоявшемся в МВД Украины, как раз и обсуждался вопрос по поводу установленных правил фотографирования на документы.

Как известно, фото подаваемые для оформления паспорта должны быть с одного негатива, лицо исключительно анфас и без какого-либо головного убора. Из-за этого в МВД постоянно шли обращения от представителей различных религиозных течений, которые просили пересмотреть вышеуказанные стандарты.

К слову, в сентябре текущего года украинские мусульманки тоже направили обращение в ГМС (государственная миграционная служба, - ред). В своем письме они привели примеры, в которых указали о нарушении их конституционных прав. Мусульманки убедительно просили внести коррективы и изменить принятые стандарты.

В частности, они обратили внимание на запрет фотографироваться в хиджабе. Заявители указали, что хиджаб – не головной убор. По их словам – это обязательная одежда женщины их веры и религиозный обряд ислама.



Теги: Украина, Донбасс, Ислам, мусульмане, фото, МВД, паспорт
 
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