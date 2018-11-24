Завтра вступают в силу новые законы о растаможке автомобилей на еврономерах

24.11.2018 19:52

Законы о растаможке авто на иностранных номерах № 8487 и № 8488 вступят в силу завтра, 25 ноября 2018 года.

Об этом публикуется в парламентской газете «Голос Украины», передает donpress.com.

В законе № 8487 вводятся базовые ставки акциза. Для новых авто с бензиновым двигателем до 3000 куб. см базовая ставка составит 50 евро, для более объемных двигателей — 100 евро. Для дизельных авто до 3500 куб. см ставка составит 75 евро, для более кубатурных — 150 евро.

Также к базовым ставкам вводятся два коэффициента, в которых его величина зависит от объема двигателя и от возраста транспортного средства. Первый будет определяться путем деления объема двигателя (в куб. см) авто, которое предстоит растаможить, на 1000 куб. см. Второй коэффициент — это полное количество лет авто.

Этот закон предусматривает 90-дневный льготный период действия ставки 0,5 для расчета ставки налога за растаможивание на ранее ввезенные автомобили (так называемые «евробляхы»).

Во втором документе регламентируется административная ответственность за нарушение сроков растаможки.