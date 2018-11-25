Последние новости раздела
- Агрессия РФ против ВМС ВСУ: 6 украинских военных ранены23:42
- Захват кораблей ВМС Украины в Керченском проливе: Порошенко экстренно собрал военный кабинет - подробности 23:35
- Беспредел РФ в Керченском проливе: корабли ВМС Украины заблокированы, российские силовики не прекращают стрельбу 23:22
- «Черная пятница» по-украински: нулевые скидки и разводы22:24
- Украину ждет теплая зима - прогноз20:56
- В Киеве из-за падения подъемного крана погибли люди. ВИДЕО19:21
- Корабли ВМС Украины прошли под Крымским мостом18:49
- МВД: Строить «Стену» на границе с РФ будут до 2021 года18:23
- В РФ прокомментировали инцидент в Азовском море16:50
- "Россия уже проиграла этот бой", - пропагандист РФ Доренко о конфликте с Украиной в Азове16:28
Агрессия РФ против ВМС ВСУ: 6 украинских военных ранены
25.11.2018 23:42
В результате сегодняшней атаки России на корабельную группу ВМС Украины получили ранения шесть военных. Об этом сообщает источник в Минобороны.
Так, источник сообщает:
«6 человек получили ранение, 2 из них находятся в тяжелом состоянии».
Также, стало известно, что на данный момент весь состав ВМС Украины поднят по тревоге и корабли вышли в море.
Как сообщалось ранее, в результате атаки на корабли ВМС получили ранение два бойца военно-морских сил Украины.
Источник: https://donpress.com
Теги: Украина, Донбасс, Крым, конфликт, военные, Керченский пролив, ВМС, ранения, ВСУ
Читайте также:
- Корабли ВМС Украины прошли под Крымским мостом
- Беспредел РФ в Керченском проливе: корабли ВМС Украины заблокированы, российские силовики не прекращают стрельбу
- Захват кораблей ВМС Украины в Керченском проливе: Порошенко экстренно собрал военный кабинет - подробности
- Ситуация в Азовском море: Зафиксирован заход ударных вертолетов ВС РФ, судно перекрыло проход под мостом. ВИДЕО
- Почему военный корабль ЧФ не пустили в Керченский пролив?
- Донецкие кондитеры накормили украинских и российских моряков... шикарным боевым кораблем! (ФОТО)
- Пожар в "ДНР": пострадали дети21:28
- В СМИ просочились данные о зарплатах "вагнеровцев" за "службу" на Донбассе20:25
- Пустая и заснеженная. В сеть выложили новое фото «Донбасс Арены»17:51
- Стреляли! В Мариуполе произошел конфликт между профсоюзным лидером и охотниками17:22
- С начала суток зафиксировано 5 обстрелов, в том числе — из минометов16:12
- Под Коминтерново погиб наемник «Карел»15:29
- Боевики «ДНР» получили «приказы командования» не пропускать наблюдателей СММ ОБСЕ15:09
- В ОБСЕ рассказали, как люди идут по обледенелому мосту через КПВВ «Станица Луганская»14:30
- "Путин презирает этих донбасских", - Латынина раскрыла истинные чувства президента РФ14:08
- Боевики «ДНР» минируют автодороги в оккупированных населенных пунктах13:49
- Агрессия РФ против ВМС ВСУ: 6 украинских военных ранены23:42
- Захват кораблей ВМС Украины в Керченском проливе: Порошенко экстренно собрал военный кабинет - подробности 23:35
- Беспредел РФ в Керченском проливе: корабли ВМС Украины заблокированы, российские силовики не прекращают стрельбу 23:22
- «Черная пятница» по-украински: нулевые скидки и разводы22:24
- Не донес на родственника: в Крыму начались преследования по новой статье21:59
- Пожар в "ДНР": пострадали дети21:28
- Украину ждет теплая зима - прогноз20:56
- В СМИ просочились данные о зарплатах "вагнеровцев" за "службу" на Донбассе20:25
- Срочная эвакуация Путина из Кремля: Бабченко рассказал, что значат загадочные вертолеты и спецназ в Москве. ВИДЕО19:51
- В Киеве из-за падения подъемного крана погибли люди. ВИДЕО19:21
- Много, но не эффективно: Тука рассказал, что делается для сохранения связей с жителями неподконтрольных территорий19:08
- «Они и мы». Кому выгодны и зачем создаются мифы о переселенцах?18:46
- «Идите работать, бандеровцы!»: как в Польше обманывают заробитчан18:22
- Горчица помогает бороться с простудными заболеваниями17:35
- Спасибо за Вашу службу и добро пожаловать в тюрьму15:24
- Ученые рассказали, когда фаст-фуд может быть полезен22:12
- Ученые назвали продукты, помогающие быстро уснуть18:49
- Врачи подсказали, какой алкогольный напиток может защитить от инсульта18:28
- Можно ли венчаться беременной: церковные приметы18:02
- Кто из знаков зодиака разбогатеет в 2019 году17:29
- "Будет силовое решение по Донбассу", - в России нервно ответили на переброску С-300 и РСЗО "Ураган" для ВСУ
- Все, что нужно знать об отношении Донецка к оккупанту: кадры из донецкого трамвая "взорвали" Сеть
- Россия проиграла - Крым и Донбасс придется вернуть
- Настоящий кошмар. Жители Донецка испуганы вечерним обстрелом
- "Вонь невероятная", - Сеть всполошили кадры "гуманитарки", присланной Россией "братскому народу" Донбасса
- Валю "кинули": в Макеевке безногую снайпершу "ДНР" Гамми выселяют из квартиры за долги
- Оккупант расправился со зданием-украшением Донецка: "Превратился в призрак, памятник обмана"
- "Такого ужаса у нас никогда не было", - блогер объяснил, почему в Донецке не любят "освободителей" из РФ
- Где поминают путинских боевиков Донбасса: в РФ показали неожиданное место. ВИДЕО
- "Нет денег даже на еду - спасибо, Россия", - оккупанты разделались с крупнейшим заводом Донецка ЮМЗ