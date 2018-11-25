Беспредел РФ в Керченском проливе: корабли ВМС Украины заблокированы, российские силовики не прекращают стрельбу

25.11.2018 23:22

Российские корабли начали преследование корабельной группы ВМС ВСУ и в ультимативной форме потребовали остановиться.

При этом российская сторона открыла огонь, передает "Диалог.UA". Как сказано в сообщении ВМС Украины в Facebook, после того, как украинские корабли начали движение, катера РФ продолжили преследование и под угрозой применения оружия приказали остановиться.

Кроме того, по словам источников, на один из кораблей ФСБ уже переброшен спецназ. В то же время, несмотря на угрозы и провокации со стороны РФ украинские ВМС продолжают выполнение своей задачи. Сообщается, что украинские суда дают адекватный огонь РФ. Кроме этого, СМИ пишут, что суда ВМС уже заблокированы.

Отметим, что сегодня, 25 ноября, корабли ВМС Украины из Черного моря двигались к Керченскому проливу. Руководство ВМС подчеркнуло, что катера и буксир шли из Одессы в Мариуполь на законных основаниях. В свою очередь, российская сторона считает это провокацией, после чего приняла решение о закрытии Керченского пролива для судоходства. Более того, РФ подняла в небо боевые самолеты. Напомним, В Сети показали, как россияне блокируют Керченский пролив.



Источник: www.dialog.ua