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Конфликт в Азовском море: российские пограничники протаранили украинский военный корабль
Пограничные корабли Российской Федерации осуществили откровенно агрессивные действия против кораблей Военно-морских сил ВС Украины, протаранив один из них.
Об этом сообщается на странице ВМС ВСУ в Facebook, передает apostrophe.ua.
Отмечается, что 25 ноября корабли Военно-морских сил ВС Украины в составе двух малых бронированных артиллерийских катеров и рейдового буксира осуществляли плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря.
"О намерении осуществлять переход заранее было сообщено в соответствии с международными нормами в целях обеспечения безопасности судоходства. Однако, вопреки Конвенции ООН по морскому праву и Договору между Украиной и Российской Федерацией о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива, пограничные корабли РФ - пограничные катера типа "Соболь", ПСКР "Дон", катера типа "Мангуст", МПК "Суздалец" осуществили откровенно агрессивные действия против кораблей ВМС ВС Украины", - сказано в сообщении.
Как пояснили в ВМС, пограничный корабль "Дон" совершил таран украинского рейдового буксира, в результате которого были повреждены главный двигатель корабля, обшивка и леерное ограждение, потерян спасательный плотик.
"Диспетчерская служба оккупантов отказывается обеспечить право свободы судоходства, гарантированное международными соглашениями. Итак, РФ в очередной раз продемонстрировала свою агрессивную сущность и полное пренебрежение нормами международного права. Корабли ВМС ВС Украины продолжают выполнение задач с соблюдением всех норм международного права. Все незаконные действия фиксируются экипажами кораблей и командованием Военно-Морских Сил ВС Украины и будут переданы компетентным международным органам", - подчеркнули в ВМС Украины.
Теги: Россия, Донбасс, Азовское море, ООН, пограничники, ВМС, буксир, ВСУ, корабль
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