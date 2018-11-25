- Корабли ВМС Украины прошли под Крымским мостом18:49
- МВД: Строить «Стену» на границе с РФ будут до 2021 года18:23
- В РФ прокомментировали инцидент в Азовском море16:50
- "Россия уже проиграла этот бой", - пропагандист РФ Доренко о конфликте с Украиной в Азове16:28
- Ситуация в Азовском море: Зафиксирован заход ударных вертолетов ВС РФ, судно перекрыло проход под мостом. ВИДЕО15:51
- Напавший на буксир ВМС корабль РФ был в 6 раз больше: что случилось возле Керченского пролива - детали атаки14:51
- Россия срочно закрыла Керченский пролив для гражданских судов: ситуация в Азовском море накаляется13:10
- Субсидии: важная информация от Минфина Украины12:50
- Конфликт в Азовском море: российские пограничники протаранили украинский военный корабль10:46
- Кому достанется Донецк и чем Пушилин отличается от Захарченко. Как Киев вернет Донбасс? И главное - когда? ВИДЕО08:10
МВД: Строить «Стену» на границе с РФ будут до 2021 года
Проект строительства защитной «Стены» вдоль государственной границы с Российской Федерацией был продлен до 2021 года.
Об этом рассказал глава Государственной пограничной службы Украины Петр Цигикал, передает Фокус.
По словам Цигикала, продление строительства вызвано недофинансированием проекта на протяжении 2015 — 2017 годов. В государственном бюджете Украины на 2019, который накануне был принят депутатами Верховной Рады, на объект предусмотрено 400 миллионов гривень.
Как заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, на сегодняшний день «Стена» завершена на 47%. Всего вдоль границы с РФ уже оборудовано 40 опорных пунктов.
Министр отметил, что речь идет не только об ограде с колючей проволокой. По мнению Авакова, самое главное это интеллектуальная составляющая и возможность быстрого реагирования.
Напомним, что длина общего участка границы Украины с Российской Федерацией составляет 2,3 тысячи километров.
Как мы сообщали ранее, из-за активизации контрабанды на границе с Румынией, Государственная пограничная служба Украины направила в регион дополнительные резервы.
Теги: Украина, Россия, Донбасс, бюджет, граница, стена, Аваков, ГПСУ
- Миллиарды гривен – цена строительства «Стены» на украинской границе
- Украина закрыла свою границу для российских мужчин (ВИДЕО)
- На кордоні з РФ буде біометричний контроль: подробиці нових правил
- ОБСЕ готова разместить 9 пунктов контроля на украино-российской границе
- В трех километрах от границы с Украиной армия РФ готовится к "учениям"
- Пустая и заснеженная. В сеть выложили новое фото «Донбасс Арены»17:51
- Стреляли! В Мариуполе произошел конфликт между профсоюзным лидером и охотниками17:22
- С начала суток зафиксировано 5 обстрелов, в том числе — из минометов16:12
- Под Коминтерново погиб наемник «Карел»15:29
- Боевики «ДНР» получили «приказы командования» не пропускать наблюдателей СММ ОБСЕ15:09
- В ОБСЕ рассказали, как люди идут по обледенелому мосту через КПВВ «Станица Луганская»14:30
- "Путин презирает этих донбасских", - Латынина раскрыла истинные чувства президента РФ14:08
- Боевики «ДНР» минируют автодороги в оккупированных населенных пунктах13:49
- Как получить новый паспорт жителям неподконтрольного Донбасса13:32
- Люди в "ДНР" плачут, что нет денег даже на еду: как "русское население защитили" закрытием завода - Казанский12:24
- Корабли ВМС Украины прошли под Крымским мостом18:49
- МВД: Строить «Стену» на границе с РФ будут до 2021 года18:23
- Пустая и заснеженная. В сеть выложили новое фото «Донбасс Арены»17:51
- Стреляли! В Мариуполе произошел конфликт между профсоюзным лидером и охотниками17:22
- В РФ прокомментировали инцидент в Азовском море16:50
- "Россия уже проиграла этот бой", - пропагандист РФ Доренко о конфликте с Украиной в Азове16:28
- С начала суток зафиксировано 5 обстрелов, в том числе — из минометов16:12
- Ситуация в Азовском море: Зафиксирован заход ударных вертолетов ВС РФ, судно перекрыло проход под мостом. ВИДЕО15:51
- Под Коминтерново погиб наемник «Карел»15:29
- Боевики «ДНР» получили «приказы командования» не пропускать наблюдателей СММ ОБСЕ15:09
- Много, но не эффективно: Тука рассказал, что делается для сохранения связей с жителями неподконтрольных территорий19:08
- «Они и мы». Кому выгодны и зачем создаются мифы о переселенцах?18:46
- «Идите работать, бандеровцы!»: как в Польше обманывают заробитчан18:22
- Горчица помогает бороться с простудными заболеваниями17:35
- Спасибо за Вашу службу и добро пожаловать в тюрьму15:24
- Ученые рассказали, когда фаст-фуд может быть полезен22:12
- Ученые назвали продукты, помогающие быстро уснуть18:49
- Врачи подсказали, какой алкогольный напиток может защитить от инсульта18:28
- Можно ли венчаться беременной: церковные приметы18:02
- Кто из знаков зодиака разбогатеет в 2019 году17:29
- "Будет силовое решение по Донбассу", - в России нервно ответили на переброску С-300 и РСЗО "Ураган" для ВСУ
- Все, что нужно знать об отношении Донецка к оккупанту: кадры из донецкого трамвая "взорвали" Сеть
- Россия проиграла - Крым и Донбасс придется вернуть
- Настоящий кошмар. Жители Донецка испуганы вечерним обстрелом
- "Вонь невероятная", - Сеть всполошили кадры "гуманитарки", присланной Россией "братскому народу" Донбасса
- Подрыв 9 танков "ДНР" под Торезом: Стало известно, что именно произошло на полигоне. ВИДЕО
- Валю "кинули": в Макеевке безногую снайпершу "ДНР" Гамми выселяют из квартиры за долги
- Оккупант расправился со зданием-украшением Донецка: "Превратился в призрак, памятник обмана"
- "Такого ужаса у нас никогда не было", - блогер объяснил, почему в Донецке не любят "освободителей" из РФ
- Опять без связи: Жители Донецка сообщили, где ловит Vodafone