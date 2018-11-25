МВД: Строить «Стену» на границе с РФ будут до 2021 года

25.11.2018 18:23

Проект строительства защитной «Стены» вдоль государственной границы с Российской Федерацией был продлен до 2021 года.

Об этом рассказал глава Государственной пограничной службы Украины Петр Цигикал, передает Фокус.

По словам Цигикала, продление строительства вызвано недофинансированием проекта на протяжении 2015 — 2017 годов. В государственном бюджете Украины на 2019, который накануне был принят депутатами Верховной Рады, на объект предусмотрено 400 миллионов гривень.

Как заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, на сегодняшний день «Стена» завершена на 47%. Всего вдоль границы с РФ уже оборудовано 40 опорных пунктов.

Министр отметил, что речь идет не только об ограде с колючей проволокой. По мнению Авакова, самое главное это интеллектуальная составляющая и возможность быстрого реагирования.

Напомним, что длина общего участка границы Украины с Российской Федерацией составляет 2,3 тысячи километров.

Как мы сообщали ранее, из-за активизации контрабанды на границе с Румынией, Государственная пограничная служба Украины направила в регион дополнительные резервы.