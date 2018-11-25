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Россия срочно закрыла Керченский пролив для гражданских судов: ситуация в Азовском море накаляется
Российские власти в срочном порядке запретили проход гражданских судов и кораблей через Керченский пролив.
Об этом российскому информационному агентству ТАСС сообщил источник в транспортной сфере Южного федерального округа РФ, передает dialog.ua.
Ситуация продолжает накаляться. Стало известно, что перекрытие Керченского пролива было спровоцировано проходом по нему сразу трех украинских военных кораблей, которые направляются в сторону Мариуполя.
Россиян разозлил отказ Украины подчиняться требованиям Москвы, при этом российская сторона заявляет об опасности украинских провокаций. Журналисты отмечают, что Керченско-Еникальский канал находится у восточной границы оккупированного Крыма.
СМИ отмечают, что сегодня с утра произошел военный инцидент между кораблями ВМС Украины и российскими пограничниками. Согласно опубликованной информации, россияне пошли на таран украинского буксира.
Из зоны конфликта поступает крайне противоречивая информация.
Теги: Украина, Россия, Донбасс, Крым, Азовское море, Мариуполь, граница, пограничники, Керченский пролив, провокации
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