Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Россия срочно закрыла Керченский пролив для гражданских судов: ситуация в Азовском море накаляется

25.11.2018 13:10
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Россия срочно закрыла Керченский пролив для гражданских судов: ситуация в Азовском море накаляется

Российские власти в срочном порядке запретили проход гражданских судов и кораблей через Керченский пролив.

Об этом российскому информационному агентству ТАСС сообщил источник в транспортной сфере Южного федерального округа РФ, передает dialog.ua.

Ситуация продолжает накаляться. Стало известно, что перекрытие Керченского пролива было спровоцировано проходом по нему сразу трех украинских военных кораблей, которые направляются в сторону Мариуполя.

Россиян разозлил отказ Украины подчиняться требованиям Москвы, при этом российская сторона заявляет об опасности украинских провокаций. Журналисты отмечают, что Керченско-Еникальский канал находится у восточной границы оккупированного Крыма.

СМИ отмечают, что сегодня с утра произошел военный инцидент между кораблями ВМС Украины и российскими пограничниками. Согласно опубликованной информации, россияне пошли на таран украинского буксира.

Из зоны конфликта поступает крайне противоречивая информация.



Теги: Украина, Россия, Донбасс, Крым, Азовское море, Мариуполь, граница, пограничники, Керченский пролив, провокации
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
все новости Донбасса →
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх