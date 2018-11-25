Ситуация в Азовском море: Зафиксирован заход ударных вертолетов ВС РФ, судно перекрыло проход под мостом. ВИДЕО

25.11.2018 15:51

Российская сторона привлекла вертолеты для сопровождения катеров Военно-морских сил Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщается на странице ВМС ВСУ в Facebook, передают novosti.dn.ua.

«15.11.2018 В 13.12 зафиксирован заход двух ударных вертолетов ВС РФ Ка-52 на боевой курс с захватом на сопровождение бортовыми системами управления оружием катеров Военно-морских сил ВС Украины», - говорится в сообщении.

Корабли ВМС ВС Украины уже третий час ожидают прохода по Керченскому проливу.

Также в ВМС Украины сообщили о том, что российская сторона закрыла Керчь-Еникальский канал для судоходства из-за севшего на мель танкера. Отмечается, что эту информацию не подтверждает международная система контроля судоходства.

По данным журналистов издания «Керчь.ИНФО», неизвестное судно перекрыло проход украинским военным кораблям под арками Крымского моста.