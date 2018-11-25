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Ситуация в Азовском море: Зафиксирован заход ударных вертолетов ВС РФ, судно перекрыло проход под мостом. ВИДЕО

25.11.2018 15:51
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Ситуация в Азовском море: Зафиксирован заход ударных вертолетов ВС РФ, судно перекрыло проход под мостом. ВИДЕО

Российская сторона привлекла вертолеты для сопровождения катеров Военно-морских сил Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщается на странице ВМС ВСУ в Facebook, передают novosti.dn.ua.

«15.11.2018 В 13.12 зафиксирован заход двух ударных вертолетов ВС РФ Ка-52 на боевой курс с захватом на сопровождение бортовыми системами управления оружием катеров Военно-морских сил ВС Украины», - говорится в сообщении.

Корабли ВМС ВС Украины уже третий час ожидают прохода по Керченскому проливу.

Также в ВМС Украины сообщили о том, что российская сторона закрыла Керчь-Еникальский канал для судоходства из-за севшего на мель танкера. Отмечается, что эту информацию не подтверждает международная система контроля судоходства.

По данным журналистов издания «Керчь.ИНФО», неизвестное судно перекрыло проход украинским военным кораблям под арками Крымского моста.



Теги: Украина, Россия, Донбасс, Крым, мост, Керченский пролив, ВМС
 
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