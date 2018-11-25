Субсидии: важная информация от Минфина Украины

25.11.2018 12:50

К концу 2019 года в Украине должна реализоваться монетизация субсидий. Об этом 23 ноября на брифинге сообщила назначенная в тот же день министр финансов (уже без и.о.) Оксана Маркарова.

Глава Минфина отметила, что в принятом бюджете на 2019 год на субсидии предусмотрено 58 млрд гривен, при этом из них 55 млрд - это программа субсидий, которая разделена на две части, передает РБК-Украина.

"Мы предполагаем монетизацию субсидий в следующем году. Соответственно у нас есть две отдельные программы", - сказала Макарова. Она пояснила, что стандартная программа на 35 млрд грн предусматривает привычное предоставление субсидий, а программа на 20 млрд - в денежной форме.

По ее словам, монетизация начнется в пилотном режиме, "а до конца года планируем перейти на полную монетизацию".

Маркарова отметила, что Минфин еще раз уточнил количество получателей субсидий. "Как вы знаете, Министерство социальной политики запустило реестр получателей субсидий. Мы вместе с ними углубляем и проводим верификацию", - сказала она, напомнив о выявленных нарушениях субсидиантами.

Министерство социальной политики Украины обнародовало проект постановления о предоставлении жилищных субсидий населению в денежной форме.

Согласно проекту документа, с 1 мая 2019 года украинцы, получавшие субсидию в нынешнем отопительном сезоне (2018-2019 годов), в денежной форме ее смогут получить только после того, как подадут новые заявления и декларации, где обязательно будет указан номер мобильного телефона.

В частности, гражданину нужно написать заявление о назначении жилищной субсидии в денежной форме через "Ощадбанк".

При этом "Ощадбанк" будет осуществлять персонифицированный учет получателей жилищной субсидии и средств, поступающих на счет для выплаты жилищных субсидий в разрезе каждого получателя жилищной субсидии.

Ранее в Минсоцполитики сообщали, что поскольку в Украине субсидию получает почти половина украинских семей, мгновенно монетизировать помощь для каждого будет сложно. Поэтому было предложено провести монетизацию в три этапа.

С 1 января 2019 года "живые деньги" на банковский счет будут поступать тем, кто впервые обращается за помощью. То есть все те, кто будет подавать документы на субсидию в январе, уже будут получать деньги на оплату коммуналки на свой банковский счет.

С 1 мая 2019 года монетизация коснется тех, кто получает субсидию или льготу уже много лет, в том числе пользуется помощью в летний период. Это примерно 3 миллиона домохозяйств.

С 1 октября 2019 года заработает полномасштабная монетизация, когда каждый, кто получает субсидию или льготу, будет получать их наличными.

В Минсоцполитики уточнили, что правила предоставления жилищных субсидий не меняются, а размер помощи и в дальнейшем будет зависеть только от размера расходов на коммуналку и от доходов граждан. Меняется только алгоритм ее выплаты.

Напомним, что госбюджет Украины на 2019 год, который Верховная Рада одобрила 23 ноября, предусматривает повышение минимальной зарплаты и прожиточного минимума.

Напомним, что 19 октября Кабмин принял решение о поднятии тарифов на газ для населения с 1 ноября на 23,5%. И хоть в Кабмине подчеркнули, что изменили условия предоставления жилищных субсидий (якобы в лучшую сторону), воспользоваться ими сможет куда меньше семей, чем в прошлом году.

Узнать размер субсидии можно онлайн на сайте subsidii.ioc.gov.ua

Министр социальной политики Украины Андрей Рева недавно прояснил вопрос касательно отказа от жилищных субсидий. Он также уверяет: для того, чтобы получить субсидию, не нужно выписывать из жилья членов семьи, работающих за границей.

Также Минсоцполитики разъяснило, что необходимо предъявить для оформления субсидии.

Председатель Общественного комитета защиты прав граждан Николай Козырев пояснил, как поступать украинским потребителям, которые получили платежки за услуги жилищно-коммунального хозяйства с начисленными ошибочными суммами.