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В Киеве из-за падения подъемного крана погибли люди. ВИДЕО

25.11.2018 19:21
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В Киеве из-за падения подъемного крана погибли люди. ВИДЕО

В Киеве на строительной площадке в районе «Осокорки» из-за падения подъемного крана погибли три человека.

Об этом сообщают украинские СМИ, передает donpress.com.

В паблике «Садове місто на Осокорках» в соцсети опубликовали соответствующие фото, в то же время, в полиции происшествие пока не прокомментировали.

В соцсети сообщают, что подъемный кран внезапно рухнул вниз, подняв на огромную высоту автомобиль, на котором он был установлен. Сообщается, что погибли три строителя, на которых упала арматура и несколько работников пострадали.



Теги: Донбасс, Киев, СМИ, строительный кран, падение, погибли, соцсети
 
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