В РФ прокомментировали инцидент в Азовском море

25.11.2018 16:50

В пограничном управлении ФСБ России на территории оккупированного Крыма заявили, что три судна Военно-морских сил Украины незаконно пересекли государственную границу РФ, войдя в территориальные воды России, и осуществляют опасные маневры.

Об этом сообщает УНН, передает zi.dn.ua.

«Сегодня утром около 07:00 мск три корабля Военно-морских сил Украины в нарушение статей 19 и 21 Конвенции Организации Объединенных Наций по морскому праву, определяющих право прибрежного государства на обеспечение безопасности в морском пространстве, пересекли Государственную границу РФ, неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря Российской Федерации», - сообщают в РФ.

Также представители российской Федерации заявили, что украинские военные корабли и дальше движутся по Керченскому проливу, хотя там действует график движения и стоянки судов, который установлен капитаном российского морского порта.