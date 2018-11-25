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Захват кораблей ВМС Украины в Керченском проливе: Порошенко экстренно собрал военный кабинет - подробности

25.11.2018 23:35
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Захват кораблей ВМС Украины в Керченском проливе: Порошенко экстренно собрал военный кабинет - подробности

В Администрации президента Украины действия Кремля в акватории Азовского моря и Керченского пролива назвали актом агрессии.

"Из-за чрезвычайных событий на Азове президент созвал военный кабинет", - написал в Twitter пресс-секретарь главы украинского государства Святослав Цеголко, передает "Диалог.UA". В АП подчеркнули, что попытка России присвоить украинскую акваторию и запретить свободное движение украинских и международных судов – грубое нарушение норм международного права. МИД Украины поручено незамедлительно проинформировать страны G7 и членов Совбеза ООН относительно преступных действий России в отношении Украины.

Сегодня, 25 ноября, корабль РФ пошел на таран буксира ВМС Украины.

Это произошло в момент, когда группа украинских кораблей совершала законный переход из порта Одессы в порт Мариуполя. Россия перекрыла Керченский пролив, открыв огонь на поражение по кораблям ВМС Украины. Один украинский военный был ранен. Комментируя ЧП в Керченском проливе, эксперты заявили, что Россия объявила фактически войну Украине.

Источник: www.dialog.ua 



Теги: Украина, Россия, Донбасс, конфликт, Керченский пролив, ВМС, катер, захват, Порошенко
 
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