Агрессия Путина в Азовье: Москву ждут новые санкции

26.11.2018 18:15

Россию ждут новые санкции и новые суды

Азовская группа создавалась с четким пониманием и намерением защищать украинский суверенитет в Азовском море. Такие военные решения у нас не принимаются без согласования с союзниками. Поэтому и одобрение, и согласование очевидно по практически мгновенной, как для дипломатов, реакции.

Об этом пишет украинский блогер Юрий Богданов.

«Вопрос, зачем наши корабли туда ходили, задавать априори глупо. Имеют права и цель понятна. Утверждать украинский суверенитет в украинских территориальных водах. Сопряжено ли выполнение боевых задач с риском? Ну, вообще-то да. Априори.» — сообщает Богданов.

Он отмечает, также интересный вопрос, который мучает многих, ждали ли подобной реакции от России? Конечно же, такой вариант просчитывался, но, если кто-то хочет избежать риска, то нужно уводить армию с Донбасса, сдавать Мариуполь, Бердянск, Херсон, Николаев и Одессу.

«И не делать абсолютно ничего. Ждали ли россияне подобной реакции от самих себя? Видимо, нет. Именно поэтому они так долго самоопределяются с официальной позицией.» — резюмирует украинский блогер .

По словам Богданова, конечно же, российские СМИ снимут шумные шоу для своей аудитории. Но кого это теперь интересует в мире? «Психопат опять напал на человека в его квартире», – написал блогер.

Богданов заявляет, что последствия для России уже понятны – новые санкции и новые суды.Эти жернова перемалывают медленно и верно, нас это все мобилизовало, но мы не запаниковали. Мы получили шанс перезагрузиться, перегрузить коммуникации накануне новых вызовов. Потому что наша битва только начинается.

Как сообщалось ранее, Российская Федерация решилась на новое преступление в Азовском море. Об этом сообщила пресс-служба ВМС ВСУ на своей странице в сети.

«По оперативной информации, малые бронированные артиллерийские катера «Бердянск», «Никополь» были поражены огнем и потеряли ход. Рейдовый буксир «Яны Капу» также был вынужден остановиться. Корабли захвачены спецназом РФ», — говорится в сообщении.

Более того, в тесте сообщения рассказали, что количество пострадавших выросло.

«Также есть информация о двух раненых украинских военных моряках», — подчеркивается в сообщении.

«Зафиксирован заход двух ударных вертолетов ВС РФ Ка-52 на боевой курс с захватом на сопровождение бортовыми системами управления оружием катеров Военно-морских сил ВС Украины», — сказано в сообщении.

Источник: https://politeka.net