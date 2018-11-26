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Доллар по 40: курс растет с каждым часом, начинается паника
На фоне новостей о возможном введении военного положения в Украине резко подскочил курс доллара
В понедельник, 26 ноября, в Украине произошел резкий скачок курса доллара. Он наблюдался как при продаже, так и при покупке валюты, причем не только на «черном рынке» налички, но и на безналичном межбанковском рынке.
В частности, на черном рынке цена доллара достигла отметки в 29,2 грн.
Финансовый эксперт, партнер консалтинговой компании Atlant Finance, Юрий Нетесанный рассказал, что сейчас на валютном рынке наблюдается «нервозность».
«Да, присутствует нервозность на рынке, так как сейчас никто не понимает, какая будет ситуация в будущем. Участники межбанковского валютного рынка реагируют на возможное введение военного положения. Из-за этого риски возрастают, и компании, у которых есть гривня, они с удовольствием ее меняют на доллары, покупая валюты больше, чем обычно», — отметил он.
По прогнозу Atlant Finance, курс удержится в прогнозируемом коридоре 27,7-28,2 грн/$, возможно, может быть скорректирован в районе 28-28,5 грн/$ с учетом нервозности рынка.
В то же время, другие эксперты настроены менее позитивно. Так, глава Украинского аналитического центра Александр Охрименко предупреждает, что рост доллара в ближайшее время может стать гораздо более критическим.
«Военное положение для валютного рынка — сродни дефолту. Несмотря на все заявления НБУ, паника неизбежна. Наученные горьким опытом, украинцы при первых же проявлениях нестабильности бегут скупать доллары и забирать депозиты из банков. В такой ситуации страшилки о долларе по 35 и даже 40 грн. уже не выглядят фантастическими», — подчеркнул он.
Ранее мы предупреждали о том, что вероятность введения военного положения в Украине после атаки Росси на Азовском море может негативно сказаться на курсе гривны. Пока же на рынке наблюдается затишье. Курс гривны по отношению к доллару практически не меняется ни на межбанке, ни в обменных пунктах.
На 26 ноября Нацбанк установил курс доллара на уровне 27,80 грн.
«На межбанке в конце прошлой недели торговля завершилась удешевлением валюты США на 1 копейку: курс перед выходными днями зафиксировался в рамках 27,73−27,75 грн. Валюты на торгах было настолько много, что Нацбанк выходил выкупать излишек. И если бы не действия регулятора, то межбанк ушел бы ниже отметки в 27,70 грн», — отметил эксперт.
Источник: https://politeka.net
Теги: Донбасс, доллар, военное положение, паника, курс валют
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