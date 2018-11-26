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Евросоюз отреагировал на агрессию РФ в Азовском море
Европейский Союз озвучил свою позицию относительно ситуации в Азовском море и призвал Россию восстановить свободу передвижения судов в Керченском проливе. В то же время Брюссель настаивает на необходимости деэскалации ситуации в данном регионе.
Как передает replyua.net, об этом идет речь в заявлении пресс-секретаря ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Майи Косьянчич.
«Напряженность в Азовском море и Керченском проливе накануне опасно возросла после утреннего инцидента в воскресение между российскими и украинскими военно-морскими судами после попытки последних пройти через Керченский пролив, а также дальнейшие события, включая закрытие движения российскими властями и сообщения о захвате украинских судов и выстрелы по ним», - говорится в заявлении. При этом ЕС призвал все стороны к сдержанным действиям в Азовском море.
«Ожидаем, что Россия восстановит свободу прохода в Керченском проливе и призываем всех действовать с максимальной сдержанностью для немедленной деэскалации ситуации», - отмечается в заявлении.
Теги: Украина, Россия, Донбасс, Азовское море, агрессия, Евросоюз
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