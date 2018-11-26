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Известный журналист сообщил о потере Украиной Азовского моря
Ситуация с украинским буксиром в Азовском море сейчас является главной новостью всех российских и украинских СМИ. Политики, эксперты, журналисты стараются давать наиболее, с их точки зрения, адекватные характеристики тому, что произошло в акватории Азова
Запад также не остался в стороне от освещения этого инцидента, который повлек за собой принятие срочных решений со стороны украинского руководства.
Шеф — корреспондент агентства «УНИАН», Роман Цимбалюк, как представитель крупной новостной площадки дал лаконичную характеристику беспрецедентным событиям, которые вчера развернулись по вине российского флота.
«В России сейчас активно смещают акценты. Они стараются говорить не о нападении на украинские боевые корабли и применении оружия против нас, а о военном положении в Украине», — передал свою мысли журналист российскому изданию «Эхо Москвы».
Цимбалюк рассказал, что в России среди населения активно ходит байка об отмене украинских президентских выборов, однако он добавил, что эта топ-тема бродит там уже не менее двух лет.
«Я лично убежден, что выборы в Украине пройдут в установленный законом срок, но Москва хотела бы, чтобы они прошли как в оккупированном Крыму и на Донбассе. И это важно не забывать в Украине. Кремлю по большому счёту всё равно какая будет фамилия президента Украины, если это не будет гауляйтер из Москвы», — комментирует Цимбалюк настроения в РФ относительно ситуации в Украине.
Журналист сделал акцент на то, что попытки дестабилизации мирной жизни в Украине при помощи гнусных российских инфоприемов, избежать не удаться:
«Пора нам осознать, что мы не остров «Украина» и выборы будут проходить в условиях постоянного военного давления со стороны России. Тем более у местного царя рейтинг уже не стремиться к ста процентам».
Кроме того, Цимбалюк высказался относительно эскалации между Россией и Украиной в акватории Азовского моря, очевидно, чтобы прекратить спекуляции на данную тему среди населения.
«Реальным последствием станет отжим Азовского моря. Это собственно уже произошло.Панику можно прекратить. Все сведётся к блокаде украинских портов и нанесению экономического ущерба. Сейчас главное вырвать украинских военных из лап захватчиков», -такой тревожный прогноз сделал журналист, шеф — корреспондент агентства «УНИАН», Роман Цимбалюк.
Как известно,вчера, 25 ноября, утром в акватории Азовского моря российское судно цинично протаранил буксир, который принадлежит ВМСУ. Отмечается, что инцидент произошел во время перехода Керченского пролива.
Пограничный корабль «Дон» протаранил рейдовый украинский буксир, в результате чего был поврежден двигатель корабля, обшивка и был потерян спасательный плот. По традиции, российская сторона отбрасывает все обвинения украинской стороны, игнорируя нарушения международных прав.
«Два украинских малых бронированных катера «Бердянск» и «Никополь» вместе с рейдовым буксиром осуществляли плановый переход из Одессы в Мариуполь, о чем Россию заранее проинформировали. Однако вопреки Конвенции ООН по морскому праву и украинско-российскому договору о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива несколько российских катеров совершили агрессивные действия против кораблей ВМС.
Источник: https://politeka.net
Теги: Донбасс, Азовское море, журналист, конфликт
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