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Как будет работать Нацполиция в случае введения военного положения в Украине
В случае введения военного положения в Украине полиция перейдет на усиленный вариант несения службы. Об этом сообщил глава Нацполиции Сергей Князев на заседании СНБО в ночь на понедельник, передает УП.
В ходе заседания президент Петр Порошенко подчеркнул, что полиции нужно будет обеспечить порядок.
"Ни в коем случае мы сейчас не можем позволить никакие провокации, нарушение порядка, стабильности внутри страны. Поэтому я хотел бы обратиться к генералу Князеву относительно подготовки соответствующего плана мероприятий, которые бы обеспечили порядок на улицах в этих особых условиях", - сказал президент.
На это Князев ответил, что уже утвердил такой план в 23 часов воскресенья.
"Полиция переходит на усиленный вариант несения службы. Мы сейчас обеспечиваем охрану совместно с Национальной гвардией консульских учреждений и посольств", - сообщил он.
"Массовых беспорядков пока нет и обеспечим, чтобы их не было в Украине на весь период данной ситуации", - пообещал глава Нацполиции.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, полиция, военное положение, Нацполиция
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