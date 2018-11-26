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Какие выплаты и льготы будут получать украинцы в будущем году

26.11.2018 08:30
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Какие выплаты и льготы будут получать украинцы в будущем году

Согласно бюджету Украины на будущий год, который на днях приняла Верховная Рада, минимальная зарплата и прожиточный минимум вырастут. При этом 1 марта 11,5 млн пенсионеров получат масштабный перерасчет пенсионных выплат. К тому же, в законе будут сохранены все уже существующие льготы. 

В будущем году повышение прожиточного минимума запланировано дважды: с 1 июля до 1936 грн, а с 1 декабря – до 2027 грн.

Также законодательно установлена и минимальная заработная плата: с 1 января - 4173 гривны в месячном размере, и 25,13 гривны в почасовом размере.

Также предусмотрена индексация бюджетных выплат на 9,4% сравнительно с 2018 годом. 

Львиная доля бюджета в будущем году снова уйдет на социальную сферу. Министерству социальной политики будет выделено 177,6 млрд грн, в Пенсионному фонду - 166,5 млрд грн.

 

Источник: https://zi.dn.ua 


 
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