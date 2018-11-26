«Киев призывал взорвать Крымский мост, угомоните его»: у Путина с истерикой отреагировали на мировую поддержку Украины

26.11.2018 15:20

Украина открыто заявляла, что готова взорвать Крымский мост, а также готовила ряд террористических актов в Азовском море.

С таким заявление выступил министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров, комментируя мировую поддержку нашего государства в связи с последними событиями в Керченском проливе, передает replyua.net. Кроме того, Лавров обратился к странам ЕС, что бы те «угомонили Киев».



«Когда официальные лица Украины впрямую, открыто, гласно, публично призывали взорвать Крымский мост, я что-то не слышал из Брюсселя каких-то призывов к украинским властям урезонить этих своих представителей и прекратить совершать террористические акты. Я думаю, еще не все мы увидели, что будет связано с последствиями вчерашней провокации», - отличился маразмом правая рука главы Кремля. Напомним, наше государство поддержали ряд Европейских государств, которые жестко засудили действия Москвы, призвав немедленно восстановить свободу передвижения в Керченском проливе и не обострять ситуацию в Азовском море.