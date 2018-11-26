- Захваченные в плен украинские моряки были доставлены в Москву – Бабин 15:04
- Обвал рубля и новые санкции: СМИ узнали о тяжелых последствиях для России из-за захвата украинских кораблей14:45
- Концерт российских исполнителей в «ЛНР» обернулся скандалом14:31
- Предстоящая зима будет аномально холодной14:15
- Тымчук объяснил, почему украинские моряки не открыли ответный огонь у берегов Крыма14:00
- В ОБСЕ экстренно созывают заседание из-за ситуации в Азовском море13:45
- Известный журналист сообщил о потере Украиной Азовского моря13:14
- Евросоюз отреагировал на агрессию РФ в Азовском море12:33
- Стало известно, зачем Путину нужна была провокация возле Крыма12:17
- Владельцы автомобилей на еврономерах блокировали пункты пропуска на западе Украины12:05
Концерт российских исполнителей в «ЛНР» обернулся скандалом
В неподконтрольном украинским властям Луганске прошел концерт российских исполнителей. Концерт обернулся скандалом: зал дворца культуры им. Ленина не вместил всех желающих, и люди, в том числе с маленькими детьми, были вынуждены мерзнуть на улице. Посмотреть выступление смогли лишь «свои», причем оставались свободные места. Об этом возмущенно пишут местные жители в соцсетях.
«Концерт российских ноунеймов (Натана и Эльвиры) обернулся скандалом. Было объявлено, что он будет бесплатным (вход свободный). В итоге пришли люди к ДК им. Ленина, и большинство не пустили. При этом места свободные были. Сочувствовать этим людям я, конечно, не стал бы, наоборот, лучше подышать свежим морозным воздухом, чем насиловать свои уши», – отмечает автор поста в местном паблике.
Жители Луганска комментируют ситуацию:
- Наталия: «Там еще мамки с детьми возмущались, что их не пустили на концерт. Зачем туда вести маленьких детей?»;
- Ксюша: «Надо было раньше идти»;
- Иван: «Вся городская инфраструктура ветшает, а концерты продолжаются...»;
- Лилия: «Та пригласительные по министерствам раздают, обычным людям на такие "бесплатные концерты" нефиг соваться, одним словом»;
- Влад: «К нам только российские ноунеймы и едут, а бухать людям на площади и под г**но нравится, судя по количеству пришедших».
Информацию о том, что зал не вместил желающих, подтвердил сотрудник «министерства культуры ЛНР» Александр Безгодков, его комментарий был опубликован на местных интернет-ресурсах.
Как утверждает Безгодков, зрителями концерта стали более 1500 зрителей, но желающих посмотреть на российских звезд было гораздо больше. «Представитель министерства извинился перед жителями, которые не смогли попасть в зал, пояснив, что в соответствии с техникой безопасности дворец культуры может вместить лишь ограниченное число человек», – пишут на местных интернет-ресурсах.
Также люди отмечают «странную организацию» концерта. «Все для народа. А вообще, странная организация, конечно. Неужели сложно было предугадать, что людей может прийти больше, чем вмещает ДК им. Ленина?», – пишет житель Луганска.
Кроме того, люди рассказывают и о том, как мужчины в камуфляжной форме разгоняли собравшихся у ДК людей. «Почему-то все молчат, как пришли в камуфляже и начали, без слов, тупо сталкивать людей со ступенек. При мне лично девочка упала, и по ней люди протоптались . Неужели сложно было сказать 2 слова: мест нету? Или повесить вывеску с подобными словами. Час люди простояли, пришли, силой растолкали, херои…», – пишут луганчане, добавляя, что на концерт попали все «свои, которых затащили внутрь».
Жители Луганска возмущены подобной ситуацией:
- Жека: «Значит, в холодное время года никаких концертов! Или давайте всем миром строить концертную площадку»;
- Сергей: «Республика, х**е…»;
- Надежда: «Позорище».
Теги: Донбасс, концерт, скандал, ЛНР
- "Аривидерчи": Земфиру выгнали с концерта пьяные поклонники (ВИДЕО)
- Концерты "Би-2" в Донецке и Харькове отменены. "Донбасс" разобрался в причине
- Нацсовет принял важное решение по скандальному концерту на «Интере»
- Разгорелся скандал из-за концерта Энрике Иглесиаса в Киеве
- "Мы это не признаем", - известный диджей Синклер попал в грандиозный скандал в РФ из-за "документов" "ЛНР"
- Лепсу намекнули, что лучше ему не выступать на Олимпиаде
- Концерт российских исполнителей в «ЛНР» обернулся скандалом14:31
- Армия РФ понесла колоссальные потери в смертоносных боях на Донбассе: счет убитых и раненых идет на десятки 10:03
- В зоне ООС 16 обстрелов за сутки: ранены двое бойцов ВСУ09:42
- Вооруженные силы Украины приведены в полную боевую готовность09:18
- Украина понесла на Донбассе невосполнимую потерю07:11
- Пожар в "ДНР": пострадали дети21:28
- В СМИ просочились данные о зарплатах "вагнеровцев" за "службу" на Донбассе20:25
- Пустая и заснеженная. В сеть выложили новое фото «Донбасс Арены»17:51
- Стреляли! В Мариуполе произошел конфликт между профсоюзным лидером и охотниками17:22
- С начала суток зафиксировано 5 обстрелов, в том числе — из минометов16:12
- Австрия призвала срочно собрать Комитет по безопасности ЕС из-за столкновения России и Украины15:10
- Захваченные в плен украинские моряки были доставлены в Москву – Бабин 15:04
- Обвал рубля и новые санкции: СМИ узнали о тяжелых последствиях для России из-за захвата украинских кораблей14:45
- Концерт российских исполнителей в «ЛНР» обернулся скандалом14:31
- Предстоящая зима будет аномально холодной14:15
- Тымчук объяснил, почему украинские моряки не открыли ответный огонь у берегов Крыма14:00
- В ОБСЕ экстренно созывают заседание из-за ситуации в Азовском море13:45
- Медики назвали семь полезных качеств вина13:30
- Известный журналист сообщил о потере Украиной Азовского моря13:14
- Как правильно постирать пуховик12:45
- Медики назвали семь полезных качеств вина13:30
- Как правильно постирать пуховик12:45
- Как нельзя пить чай: 10 важных чайных запретов08:45
- В каком месяце рождаются самые слабые и самые здоровые дети08:17
- Медики рассказали, как часто можно пить алкоголь07:45
- Много, но не эффективно: Тука рассказал, что делается для сохранения связей с жителями неподконтрольных территорий19:08
- «Они и мы». Кому выгодны и зачем создаются мифы о переселенцах?18:46
- «Идите работать, бандеровцы!»: как в Польше обманывают заробитчан18:22
- Горчица помогает бороться с простудными заболеваниями17:35
- Спасибо за Вашу службу и добро пожаловать в тюрьму15:24
- "Будет силовое решение по Донбассу", - в России нервно ответили на переброску С-300 и РСЗО "Ураган" для ВСУ
- Все, что нужно знать об отношении Донецка к оккупанту: кадры из донецкого трамвая "взорвали" Сеть
- Россия проиграла - Крым и Донбасс придется вернуть
- Настоящий кошмар. Жители Донецка испуганы вечерним обстрелом
- Валю "кинули": в Макеевке безногую снайпершу "ДНР" Гамми выселяют из квартиры за долги
- "Вонь невероятная", - Сеть всполошили кадры "гуманитарки", присланной Россией "братскому народу" Донбасса
- Оккупант расправился со зданием-украшением Донецка: "Превратился в призрак, памятник обмана"
- "Такого ужаса у нас никогда не было", - блогер объяснил, почему в Донецке не любят "освободителей" из РФ
- Предатели "сдавали" своих коллег: подполковник рассказал о тайной операции в Донецке в начале войны
- Где поминают путинских боевиков Донбасса: в РФ показали неожиданное место. ВИДЕО