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Конфликт в Азовском море: что происходит на самом деле, раскрыта тактика РФ
Провокации Российской Федерации в Азовском море являются достаточно понятными силовыми сигналами на общем театре военных действий
Об этом заявил председатель правления благотворительного фонда «Майдан иностранных дел» Богдан Яременко.
«Это достаточно понятные силовые сигналы и продолжение той вооруженной агрессии, которую РФ ведет против Украины на различных театрах военных действий», — отметил он.
«Все зависит от выбранной манеры поведения. В тех решениях, которые приняла СНБО в конце октября, заложены такие элементы как уважение к действующим соглашениям о совместном использовании Азовского моря. Это не позволит нам надежно защитить береговую линию и территориальные воды. У нас может просто не хватить ресурсов», — подчеркнул он.
При этом, по словам дипломата, согласно международному праву – Керченский пролив принадлежит Украине.
Как сообщалось ранее, Российская Федерация решилась на новое преступление в Азовском море. Об этом сообщила пресс-служба ВМС ВСУ на своей странице в сети.
«По оперативной информации, малые бронированные артиллерийские катера «Бердянск», «Никополь» были поражены огнем и потеряли ход. Рейдовый буксир «Яны Капу» также был вынужден остановиться. Корабли захвачены спецназом РФ», — говорится в сообщении.
Более того, в тесте сообщения рассказали, что количество пострадавших выросло.
«Также есть информация о двух раненых украинских военных моряках», — подчеркивается в сообщении.
«Зафиксирован заход двух ударных вертолетов ВС РФ Ка-52 на боевой курс с захватом на сопровождение бортовыми системами управления оружием катеров Военно-морских сил ВС Украины», — сказано в сообщении.
Источник: https://politeka.net
Теги: Украина, Россия, Донбасс, Азовское море, стрельба, конфликт
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