Конфликт в Азовском море: что происходит на самом деле, раскрыта тактика РФ

26.11.2018 07:32

Провокации Российской Федерации в Азовском море являются достаточно понятными силовыми сигналами на общем театре военных действий

Об этом заявил председатель правления благотворительного фонда «Майдан иностранных дел» Богдан Яременко.

«Это достаточно понятные силовые сигналы и продолжение той вооруженной агрессии, которую РФ ведет против Украины на различных театрах военных действий», — отметил он.

Более того, Яременко рассказал о рычагах воздействия на Россию.

«Все зависит от выбранной манеры поведения. В тех решениях, которые приняла СНБО в конце октября, заложены такие элементы как уважение к действующим соглашениям о совместном использовании Азовского моря. Это не позволит нам надежно защитить береговую линию и территориальные воды. У нас может просто не хватить ресурсов», — подчеркнул он.

При этом, по словам дипломата, согласно международному праву – Керченский пролив принадлежит Украине.

Как сообщалось ранее, Российская Федерация решилась на новое преступление в Азовском море. Об этом сообщила пресс-служба ВМС ВСУ на своей странице в сети.

«По оперативной информации, малые бронированные артиллерийские катера «Бердянск», «Никополь» были поражены огнем и потеряли ход. Рейдовый буксир «Яны Капу» также был вынужден остановиться. Корабли захвачены спецназом РФ», — говорится в сообщении.

Более того, в тесте сообщения рассказали, что количество пострадавших выросло.

«Также есть информация о двух раненых украинских военных моряках», — подчеркивается в сообщении.

«Зафиксирован заход двух ударных вертолетов ВС РФ Ка-52 на боевой курс с захватом на сопровождение бортовыми системами управления оружием катеров Военно-морских сил ВС Украины», — сказано в сообщении.

Источник: https://politeka.net