НАТО отреагировал на захват Россией украинских кораблей

26.11.2018 08:00

В Североатлантическом альянсе призвали Россию немедленно обеспечить ВМС Украины беспрепятственный доступ к портам. Об этом на своей странице в Twitter сообщает корреспондент «Радио Свобода» в Брюсселе Рикард Йозвяк со ссылкой на пресс-службу Альянса.

«НАТО полностью поддерживает суверенитет Украины и ее территориальную целостность, включая ее навигационные права в ее территориальных водах», — подчеркивают в НАТО.

«Мы призываем Россию обеспечить беспрепятственный доступ к украинским портам в Азовском море согласно международному праву», — заявила пресс-служба Альянса.

Источник: https://donpress.com