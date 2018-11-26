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НАТО отреагировал на захват Россией украинских кораблей
26.11.2018 08:00
В Североатлантическом альянсе призвали Россию немедленно обеспечить ВМС Украины беспрепятственный доступ к портам. Об этом на своей странице в Twitter сообщает корреспондент «Радио Свобода» в Брюсселе Рикард Йозвяк со ссылкой на пресс-службу Альянса.
«НАТО полностью поддерживает суверенитет Украины и ее территориальную целостность, включая ее навигационные права в ее территориальных водах», — подчеркивают в НАТО.
«Мы призываем Россию обеспечить беспрепятственный доступ к украинским портам в Азовском море согласно международному праву», — заявила пресс-служба Альянса.
Источник: https://donpress.com
Теги: Россия, Донбасс, НАТО, Керченский пролив, корабли, захват
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