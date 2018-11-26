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Ни топлива, ни света, несчастья навалятся отовсюду: Ванга предрекла 2019 году нечеловеческие мучения
Болгарская ясновидящая, хотя и была слепой, но видела будущее. Она никогда не называла конкретных дат, но по намекам на определенный период эксперты разгадывают, к какому году относятся те или иные пророчества великой ясновидящей, пишет Знай.
Предсказания Ванги на 2019 год вполне закономерно могут подвергаться сомнениям, ведь ее именем слишком часто пользовались различные мошенники. Однако есть пророчество, которое можно отнести именно к тому периоду времени, в котором мы сейчас живем.
Главное пугающее пророчество состоит в том, что Земля устала от разрушительной деятельности человечества и будет избавляться от людей, как от паразитов. В связи с этим будет увеличиваться количество природных катаклизмов, аномалий и бедствий.
Ванга предрекала, что действие некой огромной страны повергнут весь мир в хаос и смятение. Люди начнут убивать друг друга из-за веры и будут убеждены, что их жестокость оправдана.
"Случится война и много людей пострадает. Несчастья навалятся отовсюду. Многие народы затронет конфликт. Люди обеднеют, ходить будут без одежды не найдут для себя ни топлива, ни света", - рассказывала Ванга.
Ранее сообщалось, что с началом военной агрессии Путина на Востоке Украины, аннексии Крыма и тотального обнищание украинцев все больше людей обращаются к сверхъестественным силам, чтобы хоть одним глазом заглянуть в тайны будущего и найти там хоть какие-то обнадеживающие знаки.
Теги: Донбасс, Болгария, Ванга, предсказание
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