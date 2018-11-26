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Пьянство, женщины и деньги от Царева: боевик ДНР о неизвестных деталях захвата Донецка
26.11.2018 20:30
Один из боевиков так называемой ДНР, который воюет минометчиком с 2014 года на Донбассе, рассказал в красках о том беспределе, который устроила верхушка боевиков во время захвата Донецка.
Соответствующее видео опубликовано на российском YouTube-канале "Партизан", передает Апостроф.
"Они заняли все этажи. Все. У каждого была своя часть. Вот я занял и не пускаю туда никого, кроме своих. Я поразился. Вы что нас в карты проиграли? Мы целую ночь строим баррикаду. Они сидят бухают коньяк и *елки сидят у них на коленях. Царев (Олег, бывший народный депутат от "Партии регионов", - прим. ред.) привозил им деньги", - рассказал он.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донецк, Донбасс, война, ДНР, боевики
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