«РФ может напасть в любой момент»: Порошенко рассказал о новых сведеньях разведки

26.11.2018 19:35

Президент Украины Петр Порошенко во время телеобращения к гражданам в понедельник, 26 ноября, сообщил, что соседняя Российская Федерация развернула операцию на суше против нашего государства, передает replyua.net.

Так, по словам главы Украины, у него есть тайный данные разведки, которые доказывают, что странна-агрессор может напасть в любой момент, так как коло украинской границы было зафиксировано размещение разных групп войск РФ.



«Разведывательные данные говорят о серьезной угрозе операции на суше против Украины. У меня в руках — тайный документ, сводка наших разведывательных органов. Тут на несколько страниц — детальное описание всех сил противника, размещенных на расстоянии буквально нескольких десятков километров от нашей границы. Готовых в любой момент к немедленному вторжению в Украину», - сообщил Порошенко.



Напомним, ранее сообщалось, что во время брифинга представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий сообщил, что возле границ Украины Россия разместила около 500 боевых самолетов тактической авиации и до 340 вертолетов армейской авиации. «Это свидетельствует о том, что экипажи этих самолетов готовы к применению армейской и тактической авиации, а в отдельных случаях — и авиации дальней воздушно-космических сил РФ против нашего государства. Кроме этого, экипажи имеют достаточно опыта для использования авиации, бомб, высокоточного оружия по гражданскому населению», — подчеркнул он.