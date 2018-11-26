Последние новости раздела
- В Керчи поставили украинские суда, захваченные в Азовском море11:45
- Военное положение в Украине: что будет с выборами президента11:30
- Военное положение в Украине: будет ли всеобщая мобилизация?11:16
- Россия отменила запрет на движение судов через Керченский пролив11:00
- Как будет работать Нацполиция в случае введения военного положения в Украине10:40
- Несколько десятков моряков в плену: стали известны новые данные о захвате РФ украинских кораблей10:15
- Армия РФ понесла колоссальные потери в смертоносных боях на Донбассе: счет убитых и раненых идет на десятки 10:03
- В зоне ООС 16 обстрелов за сутки: ранены двое бойцов ВСУ09:42
- Порошенко поддержал введение военного положения: ВР собирают на чрезвычайное заседание – громкие подробности 09:32
- Вооруженные силы Украины приведены в полную боевую готовность09:18
Россия отменила запрет на движение судов через Керченский пролив
26.11.2018 11:00
Россия отменила запрет на движение гражданских судов через Керченский пролив. Об этом сообщил гендиректор предприятия «Крымские морские порты» Алексея Волкова.
Он отметил, что чиновник сообщил, что разрешение на движение коммерческих судов по каналу дали около четырех часов утра. По его словам первые суда уже следуют через пролив,
Как сообщалось ранее, российская сторона судоходство по Керченскому проливу россияне временно запретили 25 ноября, из-за противостояния с группой кораблей Военно-Морских Сил Украины, осуществлявших переход из Одессы (Черное море) в Мариуполь (Азовское море).
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, запрет, конфликт, Керченский пролив, отмена
Читайте также:
- Беспредел РФ в Керченском проливе: корабли ВМС Украины заблокированы, российские силовики не прекращают стрельбу
- Захват кораблей ВМС Украины в Керченском проливе: Порошенко экстренно собрал военный кабинет - подробности
- Агрессия РФ против ВМС ВСУ: 6 украинских военных ранены
- Россия грозится ограничить плавание украинских судов в Керченском проливе
- «Путин не может рисковать»: в России рассказали о дальнейшей судьбе Донбасса
- В Краматорске тяжелые травмы получил патрульный, разнимавший дерущихся мужчин
- Армия РФ понесла колоссальные потери в смертоносных боях на Донбассе: счет убитых и раненых идет на десятки 10:03
- В зоне ООС 16 обстрелов за сутки: ранены двое бойцов ВСУ09:42
- Вооруженные силы Украины приведены в полную боевую готовность09:18
- Украина понесла на Донбассе невосполнимую потерю07:11
- Пожар в "ДНР": пострадали дети21:28
- В СМИ просочились данные о зарплатах "вагнеровцев" за "службу" на Донбассе20:25
- Пустая и заснеженная. В сеть выложили новое фото «Донбасс Арены»17:51
- Стреляли! В Мариуполе произошел конфликт между профсоюзным лидером и охотниками17:22
- С начала суток зафиксировано 5 обстрелов, в том числе — из минометов16:12
- Под Коминтерново погиб наемник «Карел»15:29
- В Керчи поставили украинские суда, захваченные в Азовском море11:45
- Военное положение в Украине: что будет с выборами президента11:30
- Военное положение в Украине: будет ли всеобщая мобилизация?11:16
- Россия отменила запрет на движение судов через Керченский пролив11:00
- Как будет работать Нацполиция в случае введения военного положения в Украине10:40
- В Украине начался Киберпонедельник10:30
- Несколько десятков моряков в плену: стали известны новые данные о захвате РФ украинских кораблей10:15
- Армия РФ понесла колоссальные потери в смертоносных боях на Донбассе: счет убитых и раненых идет на десятки 10:03
- «Александрия» отобрала у «Динамо» три очка и второе место в чемпионате10:00
- Украина заняла 4 место на "Детском Евровидении 2018" (ВИДЕО)09:45
- Как нельзя пить чай: 10 важных чайных запретов08:45
- В каком месяце рождаются самые слабые и самые здоровые дети08:17
- Медики рассказали, как часто можно пить алкоголь07:45
- Много, но не эффективно: Тука рассказал, что делается для сохранения связей с жителями неподконтрольных территорий19:08
- «Они и мы». Кому выгодны и зачем создаются мифы о переселенцах?18:46
- «Идите работать, бандеровцы!»: как в Польше обманывают заробитчан18:22
- Горчица помогает бороться с простудными заболеваниями17:35
- Спасибо за Вашу службу и добро пожаловать в тюрьму15:24
- Ученые рассказали, когда фаст-фуд может быть полезен22:12
- Ученые назвали продукты, помогающие быстро уснуть18:49
- "Будет силовое решение по Донбассу", - в России нервно ответили на переброску С-300 и РСЗО "Ураган" для ВСУ
- Все, что нужно знать об отношении Донецка к оккупанту: кадры из донецкого трамвая "взорвали" Сеть
- Россия проиграла - Крым и Донбасс придется вернуть
- Настоящий кошмар. Жители Донецка испуганы вечерним обстрелом
- Валю "кинули": в Макеевке безногую снайпершу "ДНР" Гамми выселяют из квартиры за долги
- "Вонь невероятная", - Сеть всполошили кадры "гуманитарки", присланной Россией "братскому народу" Донбасса
- Оккупант расправился со зданием-украшением Донецка: "Превратился в призрак, памятник обмана"
- "Такого ужаса у нас никогда не было", - блогер объяснил, почему в Донецке не любят "освободителей" из РФ
- Предатели "сдавали" своих коллег: подполковник рассказал о тайной операции в Донецке в начале войны
- Где поминают путинских боевиков Донбасса: в РФ показали неожиданное место. ВИДЕО