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Розенко ответил, что будет с соцпособиями во время военного положения в Украине, - подробности

26.11.2018 17:47
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Розенко ответил, что будет с соцпособиями во время военного положения в Украине, - подробности

Министр соцполитики Украины Павел Розенко призвал не поддаваться на кремлевские провокации и сделал жесткое заявление о соцсопособиях во время возможного военного положения.

По словам министра, все соцспособия будут выплачиваться вовремя и в полном объеме, передает "Диалог.UA".

На своей странице в Facebook Розенко подчеркнул, что не будет допущено никаких сбоев по выплатам денежных пособий украинцам. Граждане Украины все получат в установленные сроки. "Прошу зупинитися усіх "всьопропальщиків" у поширенні зради, дезінформації та кремлівських фейків", - добавил Розенко. Напомним, ранее украинцам объяснили особенности военного положения.

Источник: www.dialog.ua 



Теги: Украина, Донбасс, военное положение
 
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