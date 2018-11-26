СМИ назвали области, в которых будет введено военное положение

26.11.2018 21:17

Президент Украины Петр Порошенко одобрил введение военного положения в отдельных областях Украины.

Об этом сообщают украинские СМИ со ссылкой на источник в кулуарах Верховной Рады.

Как отмечают издания, военное положение планируют ввести в Херсонской и Николаевской областях, а также на Донбассе и в аннексированном Крыму. По данным, на этих территория будет введено полное, а не частичное военное положение, согласно закону «О введении военного положения в Украине».

Напомним, ранее стало известно, что глава государства предложил ввести военное положение с 28 ноября текущего года на 30 дней.

Источник: https://donpress.com