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СМИ назвали области, в которых будет введено военное положение

26.11.2018 21:17
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СМИ назвали области, в которых будет введено военное положение

Президент Украины Петр Порошенко одобрил введение военного положения в отдельных областях Украины.

Об этом сообщают украинские СМИ со ссылкой на источник в кулуарах Верховной Рады.

Как отмечают издания, военное положение планируют ввести в Херсонской и Николаевской областях, а также на Донбассе и в аннексированном Крыму. По данным, на этих территория будет введено полное, а не частичное военное положение, согласно закону «О введении военного положения в Украине».

Напомним, ранее стало известно, что глава государства предложил ввести военное положение с 28 ноября текущего года на 30 дней.

 

Источник: https://donpress.com 



Теги: Украина, Донбасс, военное положение, Порошенко
 
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