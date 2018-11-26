Совбез ООН встал на сторону Украины, заблокировав фундаментальное предложение РФ, - подробности

26.11.2018 20:48

Ожидаемо российский агрессор не находит поддержки во всем цивилизованном мире за свои варварские действия.

Сообщается, что Советом безопасности Организации Объединенных Наций на своем заседании, собранном в экстренном порядке, было заблокировано рассмотрение вопроса страны-агрессора касательно ситуации в Керченском проливе, где противозаконно были атакованы и задержаны три корабля Украины, передает "Диалог.UA".

Четыре члена Совбеза ООН отдали свои голоса выдвинутой повестке российского агрессора, семеро сказали "нет" данной преступной инициативе, а еще четверо решили воздержаться.

Стоит отметить, что РФ наглым образом после своих кровавых действий запросила экстренное заседание Совета безопасности ООН якобы в связи с опасным развитием ситуации в акватории Азовского моря, а также событиями, которые последовали после этого. Кремль выступил с просьбой о проведении заседания согласно пункту повестки дня "Поддержание международного мира и безопасности".

Сегодня была опубликована аудиозапись переговоров, перехваченная ВСУ, между пограничными кораблями российского агрессора и их командованием, где вскрылись многие интересные факты касательно их дикой атаки на украинские суда.

Ранее Мустафа Найем назвал несколько сценариев, согласно которым в украинском государстве введут военное положение. Посмотреть онлайн-трансляцию экстренного заседания Совбеза ООН вы можете на нашем сайте.



Источник: www.dialog.ua