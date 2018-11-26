Субсидии в Украине по-новому: кто получит по 4 тыс. грн "на руки"

26.11.2018 21:30

В Украине уже в следующем году стартует монетизация субсидий. Семьи, которые будут тратить меньше нормы, смогут по итогам сезона получить "на руки" сэкономленные деньги. Для некоторых семей сумма будет выше 4 тыс. грн.

Так, семья в столичной квартире площадью 70 кв. м с официальным доходом в 10 тыс. грн, если бы монетизация полноценно действовала весь отопительный сезон, благодаря экономии могла бы "заработать" 4392 грн. В расчетах учитывалось возможное подорожание тепла и горячей воды (рост может составить около 20%), пишет Обозреватель.