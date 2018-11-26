- Военное положение: Полный список прав, которые могут ограничить украинцам22:50
- Ни топлива, ни света, несчастья навалятся отовсюду: Ванга предрекла 2019 году нечеловеческие мучения21:48
- Субсидии в Украине по-новому: кто получит по 4 тыс. грн "на руки"21:30
- СМИ назвали области, в которых будет введено военное положение21:17
- Введение военного положения: Россия стягивает танки к украинской границе21:00
- Совбез ООН встал на сторону Украины, заблокировав фундаментальное предложение РФ, - подробности20:48
- Пьянство, женщины и деньги от Царева: боевик ДНР о неизвестных деталях захвата Донецка20:30
- Торговый центр Киева забросали дымовыми шашками: люди эвакуированы20:15
- Турчинов приказал готовиться к мобилизации20:00
- Рада повысила акциз: сколько будет стоить пачка сигарет в 2019 году19:46
Субсидии в Украине по-новому: кто получит по 4 тыс. грн "на руки"
В Украине уже в следующем году стартует монетизация субсидий. Семьи, которые будут тратить меньше нормы, смогут по итогам сезона получить "на руки" сэкономленные деньги. Для некоторых семей сумма будет выше 4 тыс. грн.
Так, семья в столичной квартире площадью 70 кв. м с официальным доходом в 10 тыс. грн, если бы монетизация полноценно действовала весь отопительный сезон, благодаря экономии могла бы "заработать" 4392 грн. В расчетах учитывалось возможное подорожание тепла и горячей воды (рост может составить около 20%), пишет Обозреватель.
Так, строго по нормативам платежка за коммуналку (без вывоза мусора и содержание дома) должна составлять 2,4 тыс. грн. При этом больше тысячи гривен покроет субсидия, а обязательный платеж составит 1,4 тыс. грн. Если такая семья живет в утепленном доме, экономит воду и электроэнергию, потребление, как подсчитали в Госагентстве энергоэффективности, может быть примерно на 30% меньше. В результате вместо 2,4 тыс. семья будет тратить всего 1,7 тыс. Ежемесячная экономия на субсидии будет достигать более 700 грн, а за отопительный сезон соберется 4,2 тыс. грн.
В законе "О жилищно-коммунальных услугах" сказано, что монетизация должна стартовать с 1 января 2019-го. В Министерстве социальной политики планируют начиная с этого дня оформлять "коммунальные скидки" на личный счет. Те, кто оформил субсидию в 2018-м, продолжит получать помощь по действующей схеме. До старта следующего отопительного сезона 2019/2020 монетизация субсидий в Украине полноценно заработает.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Украина, Донбасс, субсидия
- Россия хочет восстановить КПП "Должанский"на границе для перемещения военной техники
- Газовый бунт: бюрократы придумали новый метод выкачки денег (видео)
- Австрийцы раздавлены горем, а украинские саночники вошли в двадцатку лучших (ФОТО)
- Корнейчук: Почему в Украине хороших политиков не будет никогда
- Италия – Украина: Сухопутные войска договорились о сотрудничестве
- Х-Фактор: Их осталось двое (ФОТО, ВИДЕО)
- Пожар в бизнес-центре в Мариуполе: эвакуировано около 100 человек18:30
- В Донецке боевики «ДНР» начали тотальную проверку транспорта18:00
- Боевики РФ разгромлены на Донбассе, у "ДНР/ЛНР" минус 10 террористов17:42
- В ОРДЛО подразделения НВФ приведены в боевую готовность17:30
- Никто не захочет рисковать: оккупированному Донбассу дали печальный прогноз, ОРДЛО обречены - подробности16:49
- Ходаковский призвал "ДНР" готовиться к новой войне на Донбассе: наемник назвал дату16:30
- Боевиков «ДНР» срочно перевели на казарменное положение15:45
- Концерт российских исполнителей в «ЛНР» обернулся скандалом14:31
- Армия РФ понесла колоссальные потери в смертоносных боях на Донбассе: счет убитых и раненых идет на десятки 10:03
- В зоне ООС 16 обстрелов за сутки: ранены двое бойцов ВСУ09:42
- Военное положение: Полный список прав, которые могут ограничить украинцам22:50
- Врачи объяснили, почему полезно рано просыпаться22:33
- Ни топлива, ни света, несчастья навалятся отовсюду: Ванга предрекла 2019 году нечеловеческие мучения21:48
- Субсидии в Украине по-новому: кто получит по 4 тыс. грн "на руки"21:30
- СМИ назвали области, в которых будет введено военное положение21:17
- Введение военного положения: Россия стягивает танки к украинской границе21:00
- Совбез ООН встал на сторону Украины, заблокировав фундаментальное предложение РФ, - подробности20:48
- Пьянство, женщины и деньги от Царева: боевик ДНР о неизвестных деталях захвата Донецка20:30
- Торговый центр Киева забросали дымовыми шашками: люди эвакуированы20:15
- Турчинов приказал готовиться к мобилизации20:00
- Врачи объяснили, почему полезно рано просыпаться22:33
- Супрун рассказала, в каком случае стоит отказаться от антибиотиков19:05
- Медики назвали семь полезных качеств вина13:30
- Как правильно постирать пуховик12:45
- Как нельзя пить чай: 10 важных чайных запретов08:45
- В каком месяце рождаются самые слабые и самые здоровые дети08:17
- Медики рассказали, как часто можно пить алкоголь07:45
- Много, но не эффективно: Тука рассказал, что делается для сохранения связей с жителями неподконтрольных территорий19:08
- «Они и мы». Кому выгодны и зачем создаются мифы о переселенцах?18:46
- «Идите работать, бандеровцы!»: как в Польше обманывают заробитчан18:22
- Все, что нужно знать об отношении Донецка к оккупанту: кадры из донецкого трамвая "взорвали" Сеть
- "Будет силовое решение по Донбассу", - в России нервно ответили на переброску С-300 и РСЗО "Ураган" для ВСУ
- Россия проиграла - Крым и Донбасс придется вернуть
- Настоящий кошмар. Жители Донецка испуганы вечерним обстрелом
- Валю "кинули": в Макеевке безногую снайпершу "ДНР" Гамми выселяют из квартиры за долги
- "Вонь невероятная", - Сеть всполошили кадры "гуманитарки", присланной Россией "братскому народу" Донбасса
- Оккупант расправился со зданием-украшением Донецка: "Превратился в призрак, памятник обмана"
- "Такого ужаса у нас никогда не было", - блогер объяснил, почему в Донецке не любят "освободителей" из РФ
- Предатели "сдавали" своих коллег: подполковник рассказал о тайной операции в Донецке в начале войны
- Где поминают путинских боевиков Донбасса: в РФ показали неожиданное место. ВИДЕО