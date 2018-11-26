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Торговый центр Киева забросали дымовыми шашками: люди эвакуированы
26.11.2018 20:15
В Киеве около 17:00 сегодня, 26 ноября, неизвестные забросали дымовыми шашками торговый центр Ocean Plaza, в результате чего людей эвакуировали. Об этом сообщают очевидцы события.
Посетители некоторое время стояли под зданием, но затем разошлись. На улице остались лишь работники Ocean Plaza.
По информации ГосЧС, неизвестное лицо бросило одну дымовую шашку, что привело к сильному задымлению в помещении ТРЦ.
«В результате сработала пожарная сигнализация. Пожара не было. Никто не пострадал», — сообщили в ведомстве.
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, Киев, эвакуация, дым, торговый центр
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