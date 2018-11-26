Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Торговый центр Киева забросали дымовыми шашками: люди эвакуированы

26.11.2018 20:15
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Торговый центр Киева забросали дымовыми шашками: люди эвакуированы

В Киеве около 17:00 сегодня, 26 ноября, неизвестные забросали дымовыми шашками торговый центр Ocean Plaza, в результате чего людей эвакуировали. Об этом сообщают очевидцы события.

Посетители некоторое время стояли под зданием, но затем разошлись. На улице остались лишь работники Ocean Plaza.

По информации ГосЧС, неизвестное лицо бросило одну дымовую шашку, что привело к сильному задымлению в помещении ТРЦ.

«В результате сработала пожарная сигнализация. Пожара не было. Никто не пострадал», — сообщили в ведомстве.

Источник: https://donpress.com 



Теги: Донбасс, Киев, эвакуация, дым, торговый центр
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх