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Тымчук объяснил, почему украинские моряки не открыли ответный огонь у берегов Крыма
Украинские моряки не открыли ответный огонь у берегов Крыма, чтобы не быть просто уничтоженными. Об этом в эксклюзивном комментарии корреспонденту интернет-издания Новости Украины – From-UA рассказал руководитель группы «Информационное сопротивление», народный депутат Украины Дмитрий Тымчук.
По словам нашего собеседника, Россия готовилась к провокациям в Азовском море давно, и это вряд ли последняя вооруженная провокация.
«Это был буксир в сопровождении двух катеров. Они были задержаны катерами ФСБ, которые стреляли им фактически в спину. Соотношение сил было абсолютно кардинальное. Мы знаем, что там участвовали десятки боевых единиц ФСБ и ЧФ РФ, плюс это происходило у самых берегов Крыма, который напичкан войсками, включая береговую составляющую, просто до предела», - объясняет эксперт.
«Сейчас в сетях разгоняется «А почему наши не отвечали?» и так далее. Во-первых, было абсолютно ясно, когда шли даже на таран, что россияне как раз и хотели добиться любой ценой, чтобы наши боевые катера открыли огонь, чтобы потом рассказывать, что это Украина пошла на провокацию. Наши не открыли огонь, чтобы не быть просто уничтоженными и не давать поводов для таких обвинений. Тем не менее, мы видим, что Россия продолжает эту карту разыгрывать», - продолжает Тымчук.
«Да, у них не получилось добиться того, чтобы наши расстреляли какой-нибудь катер ФСБ, тем не менее, они продолжают сейчас раскручивать тему, что Украина якобы пошла на провокацию, грубо нарушила территорию РФ, вторглась в водное пространство РФ», - добавляет собеседник издания.
Что касается введения военного положения, то, по словам Тымчука, общественность в первую очередь обсуждает ограничение всех возможных и невозможных прав и свобод.
«Во-первых, у нас только в 14.30 будет заседание комитета ВР по вопросам национальной безопасности и обороны, и мы только тогда увидим указ президента. По логике, законом про военное положение предусмотрено, что будут вводиться не все пункты, которые можно ввести. Президент уже сказал, что мобилизации пока не будет, только если Россия не начнет под этим предлогом открытую широкомасштабную агрессию, тогда уже понятно, что у нас других вариантов не будет», - объясняет эксперт.
Во-вторых, продолжает наш собеседник, Министерство информационной политики заявило о том, что ограничения свободы слова не будет.
«Будут введены определенные пункты, направленные на повышение степени боевой готовности наших частей и подразделений - ВМС и других силовых структур, это касается охраны военных стратегических объектов, инфраструктуры и так далее. То есть это будет однозначно введено», - говорит эксперт.
Таким образом, констатирует Тымчук, введение военного положения разрешает ввести реализовать только некоторые пункты из соответствующего закона, которые позволят повысить обороноспособность и адекватно реагировать на угрозы.
«Плюс закон про военное положение предписывает, что можно вводить это положение как на территории всей страны, так и на отдельных территориях. Я думаю, как раз об этом и идет речь. Но это мои предположения, а что на самом деле предлагают президент и СНБО, мы узнаем не раньше, чем увидим соответствующий указ», - добавляет наш собеседник.
Теги: Донбасс, Крым, моряки, Тымчук
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