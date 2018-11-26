В Керчи поставили украинские суда, захваченные в Азовском море

26.11.2018 11:45

Принадлежащие Украине катера и буксир, которые накануне захватили российские пограничники, поставили в центре Керчи. Как передает replyua.net, об этом сообщает «Керчь.ФМ». В частности, отмечается, что на Генмолу были пришвартованы насильно отбуксированные поврежденные малый бронированный артиллерийский катер «Бердянск», рейдовый буксир «Яны Капу», а также дошедший своим ходом мбак «Никополь».

Также издание отмечает, что по информации на 9 часов утра обстановка в оккупированном Россией городе спокойна.



Напомним, что накануне военнослужащие РФ захватили украинские катера на Азове, которые выходили из Керченского пролива. В момент захвата россиянами украинских кораблей ранения получили шестеро украинских военных. В ходе заседания СНБО в ночь на сегодня было принято решение ввести на 60 дней военное положение в Украине - из-за действий России в Азовском море. Глава государства Петр Порошенко поддержал введение военного положения.

Источник: https://replyua.net





