В ВМС рассказали детали нападения на украинский корабль

26.11.2018 18:45

Украинские корабли, на которые было совершено нападение, находятся в оккупированной Керчи, моряков переправили в Москву.

Об этом сообщил командующий Военно-морскими силами Украины Игорь Воронченко, передает "Диалог.UA". Президент Петр Порошенко подписал указ о решении СНБО от 26 ноября 2018 "О чрезвычайных мерах по обеспечению государственного суверенитета и независимости Украины и введении военного положения в Украине". Отмечается, что все три захваченных украинских судна находятся в оккупированной Керчи, их боевое состояние не известно.

Воронченко сообщил, что двое солдат контрактников находятся в керченской больнице, вместе с офицером ВСУ. Их состояние также неизвестно. По данным командующего, на три украинских корабля было выслано целых десять российских судов.

Из них шесть кораблей ФСБ РФ, 4 судна были под флагами Черноморского флота России, среди которых было два катера. 20 украинских моряков переправлены в Москву.

Ранее сообщалось, если 26 ноября, на внеочередном заседании ВР нардепы примут решение, то военное положение в Украине по обращению СНБО введут сроком на 60 суток. В Российской Федерации говорят о госпитализации троих военнослужащих ВМС Украины, раненных в Азовском море, и анонсировали уголовное дело против них.



Источник: www.dialog.ua