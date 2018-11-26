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В ВМС рассказали детали нападения на украинский корабль
Украинские корабли, на которые было совершено нападение, находятся в оккупированной Керчи, моряков переправили в Москву.
Об этом сообщил командующий Военно-морскими силами Украины Игорь Воронченко, передает "Диалог.UA". Президент Петр Порошенко подписал указ о решении СНБО от 26 ноября 2018 "О чрезвычайных мерах по обеспечению государственного суверенитета и независимости Украины и введении военного положения в Украине". Отмечается, что все три захваченных украинских судна находятся в оккупированной Керчи, их боевое состояние не известно.
Воронченко сообщил, что двое солдат контрактников находятся в керченской больнице, вместе с офицером ВСУ. Их состояние также неизвестно. По данным командующего, на три украинских корабля было выслано целых десять российских судов.
Из них шесть кораблей ФСБ РФ, 4 судна были под флагами Черноморского флота России, среди которых было два катера. 20 украинских моряков переправлены в Москву.
Ранее сообщалось, если 26 ноября, на внеочередном заседании ВР нардепы примут решение, то военное положение в Украине по обращению СНБО введут сроком на 60 суток. В Российской Федерации говорят о госпитализации троих военнослужащих ВМС Украины, раненных в Азовском море, и анонсировали уголовное дело против них.
Источник: www.dialog.ua
Теги: Украина, Донбасс, Керченский пролив, нападение, ВМС, корабль
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