Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Владельцы автомобилей на еврономерах блокировали пункты пропуска на западе Украины

26.11.2018 12:05
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Владельцы автомобилей на еврономерах блокировали пункты пропуска на западе Украины

На западе Украины движение транспорта через пункты пропуска затруднено из-за их блокировки протестующими владельцами автомобилей на еврономерах. Об этом сообщил спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко.

«Что касается блокировки пунктов пропуска и ограничения через них движения, движение на ряде пунктов пропуска остается затрудненным. В настоящее время такая ситуация наблюдается на направлении пунктов пропуска „Устилуг“, „Рава-Русская“, „Ягодин“, „Малый Березный“, „Шегини“, „Краковец“, „Солотвино“, „Угринов“, „Груша“, „Смильныця“, „Доманово“. Наиболее остро это касается границы с Польшей», — отметил Демченко.

Он подчеркнул, что для предотвращения провокаций на границе ГПСУ усилила меры безопасности и и были привлечены дополнительные силы.

«По инициативе МВД для урегулирования законодательных норм и разблокирования движения в пунктах пропуска создана рабочая группа. Ее первое заседание должно состояться сегодня», — добавил Демченко.

 

Источник: https://donpress.com 



Теги: Украина, Донбасс, блокирование, пункт пропуска, автомобилисты
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх