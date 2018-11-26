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Владельцы автомобилей на еврономерах блокировали пункты пропуска на западе Украины
На западе Украины движение транспорта через пункты пропуска затруднено из-за их блокировки протестующими владельцами автомобилей на еврономерах. Об этом сообщил спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко.
«Что касается блокировки пунктов пропуска и ограничения через них движения, движение на ряде пунктов пропуска остается затрудненным. В настоящее время такая ситуация наблюдается на направлении пунктов пропуска „Устилуг“, „Рава-Русская“, „Ягодин“, „Малый Березный“, „Шегини“, „Краковец“, „Солотвино“, „Угринов“, „Груша“, „Смильныця“, „Доманово“. Наиболее остро это касается границы с Польшей», — отметил Демченко.
Он подчеркнул, что для предотвращения провокаций на границе ГПСУ усилила меры безопасности и и были привлечены дополнительные силы.
«По инициативе МВД для урегулирования законодательных норм и разблокирования движения в пунктах пропуска создана рабочая группа. Ее первое заседание должно состояться сегодня», — добавил Демченко.
Источник: https://donpress.com
Теги: Украина, Донбасс, блокирование, пункт пропуска, автомобилисты
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