Военное положение: Полный список прав, которые могут ограничить украинцам

26.11.2018 22:50

Сегодня, 26 ноября, Верховная Рада рассматривает указ президента Украины о введении военного положения. Если парламентарии проголосуют за документ, то украинцы получат ограничения прав и свобод, предусмотренных статьями 30-34, 38, 39, 41-43, 53 Конституции Украины. Полный список прав, которые может ограничить военное положение, опубликовали в Благотворительном фонде «Вернись живым» («Повернись живим») на странице организации в Facebook.

Итак, по информации фонда, на период военного положения могут быть отменены:

Право на неприкосновенность жилища. Право на тайну переписки, телефонных разговоров, телеграфной и другой корреспонденции. Право на невмешательство в личную и семейную жизнь. Право на свободу передвижения. Право на свободу мысли и слова, на свободное выражение своих взглядов и убеждений. Право участвовать в управлении государственными делами, во всеукраинском и местных референдумах, свободно избирать и быть избранными в органы государственной власти и органов местного самоуправления. Право на собрания. Право владеть, пользоваться и распоряжаться своей собственностью, результатами своей интеллектуальной, творческой деятельности. Право на предпринимательскую деятельность, не запрещенную законом. Право на труд, что включает возможность зарабатывать себе на жизнь трудом, который он свободно выбирает или на который свободно соглашается. Право на образование.

Как сообщалось ранее, эксперты Благотворительного фонда «Право на защиту» подготовили инфографику о правах и обязанностях граждан во время действия военного положения.

Напомним, 25 ноября российский пограничный корабль «Дон» совершил таран украинского рейдового буксира. Два малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир осуществляли плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря. В ФСБ РФ заявили, что три корабля ВМС Украины «незаконно пересекли государственную границу России» и движутся в сторону Керченского пролива. Вечером 25 ноября Россия атаковала украинские корабли в Керченском проливе, в результате чего ранены 6 украинских моряков.

В ходе экстренного заседания СНБО Украины президент Петр Порошенко заявил, что Верховная Рада должна собраться на внеочередное заседание по поводу введения военного положения сроком на 60 дней. Вооруженные силы Украины приведены в полную боевую готовность.

Сегодня, 26 ноября, глава государства зарегистрировал в парламенте законопроект № 9338 о введении военного положения в Украине. Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны единогласно поддержал данный законопроект.

Петр Порошенко заявил, что введение возможного военного положения в Украине продлится 30 дней, начиная с 28 ноября, и завершится в декабре этого года.

Источник: https://dnews.dn.ua