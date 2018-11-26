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Военное положение: Полный список прав, которые могут ограничить украинцам
Сегодня, 26 ноября, Верховная Рада рассматривает указ президента Украины о введении военного положения. Если парламентарии проголосуют за документ, то украинцы получат ограничения прав и свобод, предусмотренных статьями 30-34, 38, 39, 41-43, 53 Конституции Украины. Полный список прав, которые может ограничить военное положение, опубликовали в Благотворительном фонде «Вернись живым» («Повернись живим») на странице организации в Facebook.
Итак, по информации фонда, на период военного положения могут быть отменены:
- Право на неприкосновенность жилища.
- Право на тайну переписки, телефонных разговоров, телеграфной и другой корреспонденции.
- Право на невмешательство в личную и семейную жизнь.
- Право на свободу передвижения.
- Право на свободу мысли и слова, на свободное выражение своих взглядов и убеждений.
- Право участвовать в управлении государственными делами, во всеукраинском и местных референдумах, свободно избирать и быть избранными в органы государственной власти и органов местного самоуправления.
- Право на собрания.
- Право владеть, пользоваться и распоряжаться своей собственностью, результатами своей интеллектуальной, творческой деятельности.
- Право на предпринимательскую деятельность, не запрещенную законом.
- Право на труд, что включает возможность зарабатывать себе на жизнь трудом, который он свободно выбирает или на который свободно соглашается.
- Право на образование.
Как сообщалось ранее, эксперты Благотворительного фонда «Право на защиту» подготовили инфографику о правах и обязанностях граждан во время действия военного положения.
Напомним, 25 ноября российский пограничный корабль «Дон» совершил таран украинского рейдового буксира. Два малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир осуществляли плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря. В ФСБ РФ заявили, что три корабля ВМС Украины «незаконно пересекли государственную границу России» и движутся в сторону Керченского пролива. Вечером 25 ноября Россия атаковала украинские корабли в Керченском проливе, в результате чего ранены 6 украинских моряков.
В ходе экстренного заседания СНБО Украины президент Петр Порошенко заявил, что Верховная Рада должна собраться на внеочередное заседание по поводу введения военного положения сроком на 60 дней. Вооруженные силы Украины приведены в полную боевую готовность.
Сегодня, 26 ноября, глава государства зарегистрировал в парламенте законопроект № 9338 о введении военного положения в Украине. Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны единогласно поддержал данный законопроект.
Петр Порошенко заявил, что введение возможного военного положения в Украине продлится 30 дней, начиная с 28 ноября, и завершится в декабре этого года.
Источник: https://dnews.dn.ua
Теги: Украина, Донбасс, военное положение, ограничение, Верховная Рада
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