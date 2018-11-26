Военное положение в Украине: будет ли всеобщая мобилизация?

26.11.2018 11:16

Закон о мобилизации говорит, что граждане обязаны являться по вызову в военные комиссариаты для постановки на воинский учет и определения назначения на военное время, пишет УП.

Однако это не означает мгновенного мобилизации. Во время заседания СНБО президент заявил, что "решение [о введении военного положения] не предусматривает немедленной мобилизации, но будет проведена соответствующая работа с резервом первой очереди".

Впрочем, даже если военкоматы целенаправленно не будут искать военнообязанных, гражданам, состоящим на учете, менять место жительства будет достаточно проблематично. Без разрешения военного комиссара это запрещено.

Источник: https://from-ua.com