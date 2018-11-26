- В Керчи поставили украинские суда, захваченные в Азовском море11:45
- Военное положение в Украине: что будет с выборами президента11:30
- Военное положение в Украине: будет ли всеобщая мобилизация?11:16
- Россия отменила запрет на движение судов через Керченский пролив11:00
- Как будет работать Нацполиция в случае введения военного положения в Украине10:40
- Несколько десятков моряков в плену: стали известны новые данные о захвате РФ украинских кораблей10:15
- Армия РФ понесла колоссальные потери в смертоносных боях на Донбассе: счет убитых и раненых идет на десятки 10:03
- В зоне ООС 16 обстрелов за сутки: ранены двое бойцов ВСУ09:42
- Порошенко поддержал введение военного положения: ВР собирают на чрезвычайное заседание – громкие подробности 09:32
- Вооруженные силы Украины приведены в полную боевую готовность09:18
Военное положение в Украине: что будет с выборами президента
Введение военного положения после критической эскалации на Азовском море может прямо сказаться на выборах президента Украины, которые должны состояться в марте 2019
Так, первый этап волеизъявления, а именно регистрация кандидатов в президенты, может быть отстрочен после введения ВП.
Об этом заявил народный депутат Мустафа Найем.
Если же отсрочат регистрации кандидатов, то перенесут и выборы тоже.
Регистрация кандидатов должна начаться с 31 декабря, но не понятно, будет ли она проводиться в случае введения военного положения.
К тому же, согласно закону, срок действия указа о военном положении может быть продлен.
«Поэтому я думаю, что пока будет длиться военное положение, будет очень странно объявлять выборы. Или тогда будет надо отменять военное положение», — пояснил Найем.
Также стало известно, что изменится для украинцев после военного положения в стране, которое предлагают ввести на 60 дней. Представители власти заявили, что военное положение не нарушит прав и свобод украинцев.
«Военное положение не означает немедленной мобилизации, но будет проведена работа с резервом первой очереди», — говорится в заявлении по заседание СНБО.
«Границу будут охранять в усиленном режиме. Что касается пунктов пропуска, то для граждан Украины никаких ограничений не будет, но для некоторых категорий граждан Российской Федерации предлагают ограничить въезд на территорию Украины ».
«Полиция подготовит план действий для обеспечения порядка на улицах в условиях военного положения».
Отметим, что 25 ноября Российская Федерация решилась на новое преступление в Азовском море, что может обернуться настоящей катастрофой для агрессора.
Украинские артиллерийские катера «Бердянск» и «Никополь» были поражены огнем и потеряли ход. Рейдовый буксир «Яны Капу» также был вынужден остановиться. Корабли захвачены спецназом РФ.
По сообщениям, корабли вместе с пленными отконвоировали в Керчь.
Напомним, мир резко выступил против России из-за агрессии в Азовском море.
Источник: https://politeka.net
Теги: Украина, Донбасс, военное положение, выборы президента
- В Страстную пятницу в парламенте воевали за комитеты
- Украина может ввести военное положение при обострении ситуации на Донбассе - Климкин
- СНБО рассмотрит вопрос введения военного положения: Турчинов
- Тымчук о военном положении: "Никто не будет церемониться с людьми, мешающими ВСУ выполнять свои задачи"
- Симоненко в Донецке поймал «агентов Фирташа»
- Армия РФ понесла колоссальные потери в смертоносных боях на Донбассе: счет убитых и раненых идет на десятки 10:03
- В зоне ООС 16 обстрелов за сутки: ранены двое бойцов ВСУ09:42
- Вооруженные силы Украины приведены в полную боевую готовность09:18
- Украина понесла на Донбассе невосполнимую потерю07:11
- Пожар в "ДНР": пострадали дети21:28
- В СМИ просочились данные о зарплатах "вагнеровцев" за "службу" на Донбассе20:25
- Пустая и заснеженная. В сеть выложили новое фото «Донбасс Арены»17:51
- Стреляли! В Мариуполе произошел конфликт между профсоюзным лидером и охотниками17:22
- С начала суток зафиксировано 5 обстрелов, в том числе — из минометов16:12
- Под Коминтерново погиб наемник «Карел»15:29
- В Керчи поставили украинские суда, захваченные в Азовском море11:45
- Военное положение в Украине: что будет с выборами президента11:30
- Военное положение в Украине: будет ли всеобщая мобилизация?11:16
- Россия отменила запрет на движение судов через Керченский пролив11:00
- Как будет работать Нацполиция в случае введения военного положения в Украине10:40
- В Украине начался Киберпонедельник10:30
- Несколько десятков моряков в плену: стали известны новые данные о захвате РФ украинских кораблей10:15
- Армия РФ понесла колоссальные потери в смертоносных боях на Донбассе: счет убитых и раненых идет на десятки 10:03
- «Александрия» отобрала у «Динамо» три очка и второе место в чемпионате10:00
- Украина заняла 4 место на "Детском Евровидении 2018" (ВИДЕО)09:45
- Как нельзя пить чай: 10 важных чайных запретов08:45
- В каком месяце рождаются самые слабые и самые здоровые дети08:17
- Медики рассказали, как часто можно пить алкоголь07:45
- Много, но не эффективно: Тука рассказал, что делается для сохранения связей с жителями неподконтрольных территорий19:08
- «Они и мы». Кому выгодны и зачем создаются мифы о переселенцах?18:46
- «Идите работать, бандеровцы!»: как в Польше обманывают заробитчан18:22
- Горчица помогает бороться с простудными заболеваниями17:35
- Спасибо за Вашу службу и добро пожаловать в тюрьму15:24
- Ученые рассказали, когда фаст-фуд может быть полезен22:12
- Ученые назвали продукты, помогающие быстро уснуть18:49
- "Будет силовое решение по Донбассу", - в России нервно ответили на переброску С-300 и РСЗО "Ураган" для ВСУ
- Все, что нужно знать об отношении Донецка к оккупанту: кадры из донецкого трамвая "взорвали" Сеть
- Россия проиграла - Крым и Донбасс придется вернуть
- Настоящий кошмар. Жители Донецка испуганы вечерним обстрелом
- Валю "кинули": в Макеевке безногую снайпершу "ДНР" Гамми выселяют из квартиры за долги
- "Вонь невероятная", - Сеть всполошили кадры "гуманитарки", присланной Россией "братскому народу" Донбасса
- Оккупант расправился со зданием-украшением Донецка: "Превратился в призрак, памятник обмана"
- "Такого ужаса у нас никогда не было", - блогер объяснил, почему в Донецке не любят "освободителей" из РФ
- Предатели "сдавали" своих коллег: подполковник рассказал о тайной операции в Донецке в начале войны
- Где поминают путинских боевиков Донбасса: в РФ показали неожиданное место. ВИДЕО