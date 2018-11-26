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Введение военного положения: Россия стягивает танки к украинской границе
Резкая эскалация отношений между Россией и Украиной немедленно привела в боевую готовность вражеские войска: есть важное заявление о ситуации на украинской границе
Появились сведения о том, что Российская Федерация привела в повышенную боеготовность все военные подразделения террористических организаций «ДНР» и «ЛНР», передают Українські Новини.
Кроме того есть информация о том, что к украинским границам стянуто 250 единиц танков.
Такие данные во время брифинга сообщил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Вадим Скибицкий.
«На сегодняшний день все подразделения 1-го и 2-го армейского корпусов переведены на повышенный уровень боевой готовности», — сказал он.
Скибицкий добавил, что Вооруженные силы России стянули в Ростовскую область 250 танков из восточных регионов РФ.
Он отметил, что Россией создаются дополнительные резервы вооружения и военной техники на границе с Украиной.
Ранее сообщалось, что Президент Украины Петр Порошенко сегодня на заседании СНБО заявил, что поддерживает решение о введении военного положения через агрессивные действия РФ.
Также он призвал военных, добровольцев, участников боевых действий быть начеку для отпора вооруженной агрессии России.
26 ноября, состоится внеочередное чрезвычайное заседание Верховной Рады, на котором будет рассмотрен проект решения о введении военного положения на территории Украины из-за эскалации агрессии России.
Кроме того ранее мы сообщали, что Российская Федерация решилась на новое преступление в Азовском море, которое может обернуться настоящей катастрофой для агрессора.
Об этом сообщила пресс-служба ВМС ВСУ на своей странице в сети.
«По оперативной информации, малые бронированные артиллерийские катера «Бердянск», «Никополь» были поражены огнем и потеряли ход. Рейдовый буксир «Яны Капу» также был вынужден остановиться. Корабли захвачены спецназом РФ», — говорится в сообщении.
Более того, в тесте сообщения рассказали, что количество пострадавших выросло.
«Также есть информация о двух раненых украинских военных моряках», — подчеркивается в сообщении.
Кроме этого, мы сообщали, что Россия привлекла несколько вертолетов Ка-52 к разрешению конфликта в Азовском море.
На данный момент авиация сопровождает украинские корабли, которые продолжают движение к Мариуполю.
«Зафиксирован заход двух ударных вертолетов ВС РФ Ка-52 на боевой курс с захватом на сопровождение бортовыми системами управления оружием катеров Военно-морских сил ВС Украины», — сказано в сообщении.
Источник: https://politeka.net
Теги: Россия, Донбасс, граница, военное положение, танки
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