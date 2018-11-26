Захваченные в плен украинские моряки были доставлены в Москву – Бабин

26.11.2018 15:04

Постпред президента Украины в Крыму рассказал о судьбе захваченных Россией украинцев.

Он сказал, что им сначала сделали операцию из-за сильных ранений, после чего отвезли в Москву. Сегодня, 26 ноября, раненых моряков из Украины привезли в столицу Российской Федерации.

Эта информация поступила со стороны постоянного представителя президента Украины в Крыму Бориса Бабина, передает издание "Диалог.UA" со ссылкой на LB.ua. Бабин рассказал о том, что военнослужащие были прооперированы, однако российская сторона не сообщала о том, сколько было раненых украинцев на судне. "Как мы знаем, моряки были доставлены в Москву.

Состояние их было далеко не легким. Их прооперировали. Это говорит о том, что военнослужащие получили серьезные ранения. Украинская сторона обеспокоена количеством раненых, так как мы знаем только о 6 раненых людях.

Мы интересуемся тем, где остальные моряки, а также какое у них состоянии. Мы будем ставить этот вопрос в том формате, который разрешит нам международное гуманитарное право", - сказал Бабин. Таким образом, Борис Бабин обеспокоен насчет сложившейся ситуации и пытается помочь украинским морякам. Напомним, сегодня были названы имена захваченных в плен украинцев. Помимо этого журналист рассказал, когда в Керченский пролив будут направлены корабли НАТО.



Источник: www.dialog.ua