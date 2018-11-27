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Ельченко предупредил украинцев об опасности от РФ: "Есть явная угроза вторжения и захвата Мариуполя и Бердянска"
Империалистические планы Кремля, как и ожидалось, не ограничатся нападением на украинские корабли. Владимир Ельченко, который является постоянным представителем Украины в Организации объединенных наций, заявил, что последующая эскалация и без того напряженной ситуации со стороны российского агрессора не может быть исключена, сообщает "Диалог.UA".
Ельченко уведомил, что согласно разведывательным данным, существует явная угроза вторжения и захвата города Мариуполь (Донецкая область) и города Бердянск (Запорожская область), а также дальнейшего проявления агрессии и провокаций, исходящих от пограничной службы страны-агрессора, Федеральной службы безопасности и Военно-морских сил РФ.
Он отметил, что Киев готов пойти на урегулирование ситуации дипломатическими и политическими средствами. Постпред украинского государства подчеркнул, что кровавый режим Кремля снова показал то, что он будет продолжать вести свою агрессивную политику, а также готов пойти на любые акты агрессии в отношении Украины.
Напоследок Владимир Ельченко добавил, что Киеву нужно усиление санкции в отношении российского агрессора со стороны всего цивилизованного мира.
Ранее начальник Генерального штаба украинского государства Виктор Муженко заявил, что страна-агрессор использовала не только водные виды вооружения во время вероломной атаки на украинских моряков, но и авиацию.
Теги: Украина, Россия, Донбасс, Мариуполь, ФСБ, захват, санкции, агрессор
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