Конфискация, комендантский час и досмотр личных вещей: как военное положение может повлиять на жизнь украинцев

27.11.2018 08:32

Военное положение может вводиться как на территории всей страны, так и в отдельных ее областях.

Верховная Рада вчера 26 ноября 276 голосами проголосовала за введение военного положения в 10 областях Украины, а также во внутренних водах Азово-Керченской акватории, передает "Диалог.UA".

Военное положение начинает свое действие в 09:00 28 ноября и завершается через 30 суток 27 декабря. InfoResist разобрался, что такое военное положение, как оно повлияет на страну и жизни обычных украинцев.

Военное положение в Украине: что это?

Военное положение в стране регулируется с помощью закона "О правовом режиме военного положения". Это особый режим, который вводится в случае вооруженной агрессии против Украины и угрозы территориальной целостности государства. ВП могут устанавливать на всей территории страны, либо на ее отдельных частях.

Как вводится военное положение?

Согласно законодательству, ВП вводят в несколько этапов: Совет безопасности должен внести на рассмотрение президента предложении о введении ВП; после этого президент подписывает указ о введении решения в действие; затем Парламент должен утвердить указ главы государства. О решении объявляется через СМИ.

При этом в документе о введении ВП должна быть указана такая информация:

причины введения военного положения и их обоснование; территория и время введения ВП; задачи военного командирования и органов местного самоуправления на время ВП;

список гражданских прав и свобод человека, а также прав и законных интересов юридических лиц, которые временно ограничиваются.

Сколько длится военное положение?

В отличие от чрезвычайного положения, которое может длится не больше 60 дней, в законодательстве не указаны временные рамки действия военного положения. Именно в президентском указе обязательно должны быть установлены временные рамки.

Какие полномочия имеет власть?

Во время введения военного положения все военное командование (от Генштаба до руководства частей), а также вся вертикаль власти (от президента страны и Кабмина до поселковых советов) получают особые, расширенные полномочия.

Закон о ВП разрешает:

Ввести трудовую повинность. Трудоспособное население могут привлечь к общественно-полезным работам. Например, это касается устранения последствий природного или военного характера – разбор завалов после обстрелов, баррикад и тому подобное. Конфисковать для временного использования имущество министерств, центральных и местных органов исполнительной власти, территориальных общин, предприятий и граждан, в том числе транспортные средства, сооружения, машины, механизмы, оборудования и другие объекты связанные с обслуживанием транспорта. Во время ВП военное командование имеет право конфисковывать имущество не только коммунальных и государственных предприятий, но также и граждан. Кроме того, для физических и юридических лиц могут ввести военно-квартирную повинность для расквартирования военных и эвакуированного населения. Ввести комендантский час, а также установить особый режим светомаскировки. Это значит, что гражданам запрещается находиться на улице в определенное время суток без специального разрешения. Устанавливать охрану важных объектов экономики страны, которые обеспечивают жизнедеятельность населения. Установить особый режим въезда и выезда в страну, ограничить свободу перемещения граждан иностранцев и лиц без гражданства, движение транспорта. При этом глава Госпогранслужбы сообщил, что ограничений на перемещение гражданских лиц через границу не будет. Банковская система будет работать без ограничений. Проверять документы у граждан, а также осматривать их личные вещи, транспорт, багаж, грузы и жилища в случае необходимости. Запретить деятельность политических партий, различных общественных организаций, если они несут угрозу жизни граждан, а также суверенитету Украины. Контролировать работу предприятий связи, полиграфических организаций, издательства, теле- и радиоорганизаций, учреждений культуры, а также передачу информации через компьютерные сети. Конфисковывать у предприятий телевизионную, видео- и аудиотехнику, компьютеры, другие средства связи в случае нарушения правового режима. Запретить продажу оружия, алкогольных напитков и других веществ на основе спирта. Конфисковывать у граждан оружие, боевые припасы. Также закон позволяет изымать у предприятий и организаций учебную и боевую технику, радиоактивные вещества, а также материалы, которые имеют в своем составе сильнодействующие химические или ядовитые вещества. Эвакуировать население, предприятия, учреждения, организации. Конфисковывать имущество у юридических и физических лиц для нужд обороны.

Нужно ли идти в военкомат?

Согласно закону, военнообязанные граждане обязаны явится в военкомат по вызову для постановки на воинский учет. Однако это не означает немедленной мобилизации. "Решение (о введении военного положения) не предусматривает немедленной мобилизации; но будет проведена соответствующая работа с резервом первой очереди", – заявил Петр Порошенко. При этом ограничения все же действуют: военнообязанные люди не имеют права менять место прописки без разрешения военного комиссариата.

Проводятся ли выборы во время ВП?

Нет. Согласно законодательству, во время военного положения не могут проводится выборы президента Украины, депутатов Верховной Рады или органов местного самоуправления. Следовательно, полномочия действующего президента не могут быть прекращены. В случае, если срок полномочий истекает по время ВП, то глава страны продолжает свою работу до окончания срока ВП. Такие же правила относятся и к парламенту, Кабинету министров, судьям, прокурорам, следователям, контрразведке, уполномоченного по правам человека. Что не может делать власть? Военное положение не предполагает ограничение базовых прав человека. Так, например, запрещено ограничение: права на равенство; права на жизнь; права на свободу и личную неприкосновенность; права на собственное жилище; права на защиту судом; также продолжает действовать презумпция невиновности. Власти не имею права использовать труд человека на бесплатной основе – работа для нужд обороны должна оплачиваться, как и в мирное время. Имущество, которое изъяли во время военного положения, должно быть возвращено. Однако если это оно пришло в негодность, то владелец может добиваться компенсации через суд.