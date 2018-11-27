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Надежду Савченко оперируют в одной из больниц Киева
27.11.2018 16:08
Сегодня внефракционному депутату Верховной Рады Надежде Савченко, подозреваемой в терроризме, в одной из больниц Киева проводят операцию на коленном суставе.
Об этом на своей странице в соцсети сообщила ее сестра Вера Савченко, передает donpress.com.
Сестра нардепа сообщила, что операция касается коленного сустава и отметила:
«Надежду сопровождают в операционную. Сегодня же ее, „ініціативні служівіє з СББ“, хотят забрать обратно в СИЗО. После операции!!! В тот же день?! Когда нужно хоть сутки покоя чтобы отойти от наркоза. Предупреждаю, что мы не дадим этого сделать».
Теги: Донбасс, Киев, операция, СБУ, наркоз, СИЗО, больница, соцсети, Савченко
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