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Нет нужды. В Кремле не поддержали идею прямых переговоров Путина с Порошенко

27.11.2018 15:09
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Нет нужды. В Кремле не поддержали идею прямых переговоров Путина с Порошенко

Власти России не видят необходимости в прямых переговорах между президентом Украины Петром Порошенком и президентом РФ Владимиром Путиным, так как российские пограничники уже «умиротворили» украинских моряков.

Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает donpress.com.

Комментируя идею западных лидеров относительно прямых переговоров между лидерами РФ и Украины, Песков отметил:

«Нужды в прямых переговорах Путина и Порошенко после инцидента в море нет, пограничники РФ уже „умиротворили“ нарушителей границы».

Он подчеркнул, что в ближайшее время Путин озвучит позицию по инциденту в Керченском проливе:

«Недооценивать подобные провокации было бы неверно».



Теги: Украина, Россия, Донбасс, Путин, переговоры, Керченский пролив, Порошенко, Песков
 
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