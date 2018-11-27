Главная / Новости / Украина / Нет нужды. В Кремле не поддержали идею прямых переговоров Путина с Порошенко
Последние новости раздела
- Надежду Савченко оперируют в одной из больниц Киева16:08
- Азаров из Москвы разозлил соцсети враньем об Украине: предателя проклинают за слова про конфликт в Азове15:28
- "Укрзализныця" ввела "новогоднюю" отмену возврата билетов через Интернет15:20
- Нет нужды. В Кремле не поддержали идею прямых переговоров Путина с Порошенко15:09
- В СБУ подтвердили, что на борту захваченных кораблей находились их сотрудники14:30
- Бутусов назвал единственный способ вернуть захваченных РФ моряков в Украину: действовать нужно уже сейчас14:09
- Стало известно, как будут работать вокзалы, аэропорты и другие объекты в условиях военного положения13:28
- Стала известна реакция Путина на введение военного положения в Украине13:12
- В Сети появилось нервное заявление Жириновского по введению военного положения в Украине12:32
- "Россия планирует захватить всю территорию Украины от Мариуполя до Приднестровья", - суровый прогноз Климкина11:50
Нет нужды. В Кремле не поддержали идею прямых переговоров Путина с Порошенко
27.11.2018 15:09
Власти России не видят необходимости в прямых переговорах между президентом Украины Петром Порошенком и президентом РФ Владимиром Путиным, так как российские пограничники уже «умиротворили» украинских моряков.
Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает donpress.com.
Комментируя идею западных лидеров относительно прямых переговоров между лидерами РФ и Украины, Песков отметил:
«Нужды в прямых переговорах Путина и Порошенко после инцидента в море нет, пограничники РФ уже „умиротворили“ нарушителей границы».
Он подчеркнул, что в ближайшее время Путин озвучит позицию по инциденту в Керченском проливе:
«Недооценивать подобные провокации было бы неверно».
Теги: Украина, Россия, Донбасс, Путин, переговоры, Керченский пролив, Порошенко, Песков
Читайте также:
- Эксперт: "Порошенко не нужны никакие выборы на Донбассе и он понимает, какими будут последствия"
- Корнейчук: Зачем Порошенко велел устроить погром здания Россотрудничества? Все равно его отстранение уже ничего не остановит
- Политэксперт: "Забудьте пока про территории, которые оккупированы. Вы их вернете после падения путинского режима... Ждать не так уж и долго"
- Разбитая в Мюнхене, Россия пошла в информационную атаку
- Порошенко уверяет, что не кричал на Путина из-за Донбасса
- Бог, армия и разрушенные сценарии Путина: Порошенко пояснил, почему Украина победит
- Из-за невыносимых условий на блокпостах боевиков «ДНР» у людей отказывают почки15:48
- Дончане поделились впечатлениями о россиянах, переехавших в Донецк14:52
- Боевики «ДНР» провели массовые задержания. Задержаны почти 300 человек13:51
- Пропагандисты «ЛНР» запугивают людей «наступлением ВСУ». Началась паника12:48
- Жители оккупированных территорий Донетчины уличили российские «СМИ» в фейковой новости12:09
- В Кадиевке пятеро боевиков «ЛНР» избили и ограбили двоих мирных граждан11:09
- РФ атакует не только в Азовье: двое бойцов ВСУ стали жертвами обстрелов на Донбассе, у врага минус 6 боевиков10:52
- Боевиков «ДНР» перевели на казарменное положение10:29
- На Донбассе боевики ударили из запрещенного вооружения и от ВСУ и понесли серьезные потери09:52
- Ситуация в пунктах пропуска утром 27 ноября08:49
- Надежду Савченко оперируют в одной из больниц Киева16:08
- Из-за невыносимых условий на блокпостах боевиков «ДНР» у людей отказывают почки15:48
- Азаров из Москвы разозлил соцсети враньем об Украине: предателя проклинают за слова про конфликт в Азове15:28
- "Укрзализныця" ввела "новогоднюю" отмену возврата билетов через Интернет15:20
- Нет нужды. В Кремле не поддержали идею прямых переговоров Путина с Порошенко15:09
- Названы средние зарплаты футболистов разных стран15:00
- Дончане поделились впечатлениями о россиянах, переехавших в Донецк14:52
- В СБУ подтвердили, что на борту захваченных кораблей находились их сотрудники14:30
- Бутусов назвал единственный способ вернуть захваченных РФ моряков в Украину: действовать нужно уже сейчас14:09
- Боевики «ДНР» провели массовые задержания. Задержаны почти 300 человек13:51
- Медики назвали важные симптомы развития тромба11:31
- Врачи объяснили, почему полезно рано просыпаться22:33
- Супрун рассказала, в каком случае стоит отказаться от антибиотиков19:05
- Медики назвали семь полезных качеств вина13:30
- Как правильно постирать пуховик12:45
- Как нельзя пить чай: 10 важных чайных запретов08:45
- В каком месяце рождаются самые слабые и самые здоровые дети08:17
- Медики рассказали, как часто можно пить алкоголь07:45
- Много, но не эффективно: Тука рассказал, что делается для сохранения связей с жителями неподконтрольных территорий19:08
- «Они и мы». Кому выгодны и зачем создаются мифы о переселенцах?18:46
- Все, что нужно знать об отношении Донецка к оккупанту: кадры из донецкого трамвая "взорвали" Сеть
- Валю "кинули": в Макеевке безногую снайпершу "ДНР" Гамми выселяют из квартиры за долги
- Настоящий кошмар. Жители Донецка испуганы вечерним обстрелом
- "Вонь невероятная", - Сеть всполошили кадры "гуманитарки", присланной Россией "братскому народу" Донбасса
- Оккупант расправился со зданием-украшением Донецка: "Превратился в призрак, памятник обмана"
- Предатели "сдавали" своих коллег: подполковник рассказал о тайной операции в Донецке в начале войны
- "Такого ужаса у нас никогда не было", - блогер объяснил, почему в Донецке не любят "освободителей" из РФ
- Где поминают путинских боевиков Донбасса: в РФ показали неожиданное место. ВИДЕО
- Кому достанется Донецк и чем Пушилин отличается от Захарченко. Как Киев вернет Донбасс? И главное - когда? ВИДЕО
- Пустая и заснеженная. В сеть выложили новое фото «Донбасс Арены»