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Павел Климкин не исключил того, что Украина может вступить в войну с Россией
С каждой секундой ситуация вокруг захвата российским агрессором украинских судов начинает приобретать все большие обороты.
Павел Климкин, который является министром иностранных дел Украины, заявил, что украинское государство будет искать пути, подразумевающие урегулирование конфликта на мирной основе, как предусмотрено статьей №33 устава Организации Объединенных Наций, сообщает "Диалог.UA".
Однако, как уточнил Климкин, вне всяких сомнений, Киев сохраняет за собой право на то, чтобы применить самозащиту, предусмотренную статьей №51 устава ООН. Он отметил, что Украина в данный момент находится в постоянном контакте со странами-партнерами Запада, дабы они применили все имеющиеся у них меры и рычаги давления для освобождения моряков и судов украинского государства.
Министр иностранных дел Украины подчеркнул, что согласно нормам, прописанным в международном праве, статус украинских экипажей, которые были захвачены российским агрессором, должен быть рассмотрен в соответствии с Женевской конвенцией 1949 года. Поэтому, как добавил Климкин, украинские моряки являются военнопленными.
Теги: Украина, Россия, Донбасс, война, ООН, военнопленный, агрессор
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